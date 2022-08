Ein Coming-out als mitreißender Bilderrausch

Von Carsten Moll

Elos beste Freundinnen wissen längst Bescheid. Sie schließen die Studentin in ihrer WG ein und fordern sie auf, endlich mit der Wahrheit rauszurücken und zuzugeben, dass sie homosexuell ist. Aber so einfach ist das nicht, vor allem da Maëlle anwesend ist, in die Elo heimlich verliebt ist. Und überhaupt, frau ist ja nicht gleich lesbisch, nur weil sie sich in eine bestimmte Frau verguckt hat, oder?



Basierend auf ihrem gleichnamigen Podcast erzählt die französische Journalistin Élodie Font in "Coming in" (Amazon-Affiliate-Link ) von ihrem steinigen Pfad zum Coming-out und der Schwierigkeit, die eigene, von der Norm abweichende Identität anzunehmen. Wirklich neu ist Fonts Geschichte dabei nicht, zudem ist sie dramaturgisch mitunter etwas wirr und sprunghaft. Figuren tauchen auf und verschwinden wieder, ohne dass man sie wirklich kennenlernt, Konflikte schleppen sich über mehrere Seiten, bevor sie einfach verpuffen.

Surrealer Ritt durch Gedankenwelten



Die deutsche Ausgabe von "Coming in" ist am 24. August 2022 im Bielefelder Splitter Verlag erschienen

Wer sich jedoch auf den Comic einlässt, der sich eher als ein atemloser Ritt durch Fonts Gedanken als eine stringent aufgebaute Story entpuppt, wird belohnt. Mit trockenem Humor und entwaffnender Ehrlichkeit spricht die Autorin eine ganze Bandbreite von Themen an, von den schmerzhaften Versuchen, eine heterosexuelle Beziehung zu führen, über Selbstzweifel, Schuldgefühle und Selbstmordgedanken bis zur Ekstase der ersten großen Liebe.



Neben Fonts Witz und authentischem Ton sind es vor allem die in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Carol Maurel entstandenen Zeichnungen, die begeistern. Innere Dämonen werden hier zu bedrohlichen Monstern, Konflikte mit dem eigenen Ich zu wahrhaftigen Boxkämpfen. Maurel findet immer wieder neue, originelle Wege, um die Gefühle und Gedanken der Heldin zu bebildern, und schafft dabei einen mitreißenden Bilderrausch.

Liebeserklärung an das Anderssein

Im Nachwort schreibt Élodie Font, dass sie Zweifel hatte, ob ihre Geschichte überhaupt in Form eines Comics erzählt werden müsste und ob ihre Erfahrungen nicht veraltet wären, in diesen neuen, vermeintlich toleranteren Zeiten. Diese Sorge scheint jedoch unangebracht. Homophobie ist immer noch allgegenwärtig und richtet großen Schaden nicht nur bei Heranwachsenden an.



Darüber hinaus spricht Font ganz universelle, zeitlose Themen an. Ihr Comic ist mehr als nur Mutmach-Lektüre für queere Jugendliche, sondern eine kraftvolle, überbordende Liebeserklärung an das Leben und das Anderssein.

Infos zum Buch



Elodie Font, Carole Maurel: Coming in. Graphic Novel. 144 Seiten. Splitter Verlag. Bielefeld 2022. Hardcover: 22 € (ISBN 978-3-96792-202-8). E-Book: 10,99 €