Lebensgefahr: Brutaler Angriff auf trans Mann beim CSD Münster

Heute, 06:37h, noch kein Kommentar

Eine schwere Gewalttat überschattet den CSD in Münster. Zum Ende des Ständefests auf dem Hafenplatz wurde am Samstag gegen 20 Uhr der junge trans Mann Malte C. von einer unbekannten Person angegriffen und niedergeschlagen. Das Mitglied der Selbsthilfegruppe TransIdent Münster wurde mit Hirnblutungen in die Uniklinik eingeliefert und dort bereits mehrfach operiert. Nach Angaben der Gruppe schwebt Malte "weiter in Lebensgefahr und ist so schwer verletzt, dass wenn er es überleben sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Schäden davontragen wird".



Die genaueren Umstände des Angriffs sind noch nicht endgültig geklärt. Der Täter ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Zeug*innen des Vorfalls. werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

KCM fordert "konsequente Ahndung"

Das queere Zentrum KCM zeigte sich in einer Stellungnahme auf Facebook "fassunglos" und "erschüttert" über den Angriff. "Generell verurteilen wir Gewalt gegen Menschen und sind für eine konsequente Ahndung derartiger Taten."



Am Sonntagabend organisierten die queeren Vereine Münsters einen Gottesdienst vor der Heilig-Geist-Kirche, bei dem über 100 Menschen für eine schnelle Genesung des Gewaltopfers beteten.



Der CSD Münster fand am Samstag mit Rekordbeteiligung statt. Die Veranstalter*innen hatten mit rund 3.000 Teilnehmenden gerechnet, gekommen waren jedoch viel mehr. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich zeitweise mehr als 10.000 Menschen an der Pride-Demonstration. (cw)