Münster: Trans Mann nach CSD-Angriff außer Lebensgefahr

Laut Polizei schwebt Malte C. nicht mehr in Lebensgefahr

Heute, 11:26h,

Der 25-jährige trans Mann Malte C., der am Samstagabend in einem offenbar transfeindlichen Angriff nach dem CSD-Straßenfest in Münster sehr schwer verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei laut WDR am Montagmorgen mit. Der Täter sei nach Angaben der Behörde weiterhin flüchtig.

Laut der Selbsthilfegruppe TransIdent Münster war Malte C. mit Hirnblutungen in die Uniklinik eingeliefert und dort bereits mehrfach operiert worden. Am Samstag hieß es, er sei "so schwer verletzt, dass wenn er es überleben sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Schäden davontragen wird". Die genaueren Umstände des Angriffs sind noch nicht endgültig geklärt.



"Transfeindliche Hetze führt zu transfeindlicher Gewalt"



Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, zeigte sich angesichts der Gewalttat entsetzt: "Transfeindliche Hetze führt zu transfeindlicher Gewalt", schrieb der Kölner Grünen-Politiker am Montagvormittag auf Twitter. "All meine Gedanken sind bei Malte. Ich hoffe, dass er diese widerwärtige Tat übersteht und vollständig genest. Solidarität mit trans und queeren Menschen ist existenzieller denn je!"



Transfeindliche Hetze führt zu transfeindlicher Gewalt.



All meine Gedanken sind bei Malte. Ich hoffe, dass er diese widerwärtige Tat übersteht und vollständig genest.



Solidarität mit trans und queeren Menschen ist existenzieller denn je! https://t.co/HtcxHeWJjZ Sven Lehmann (er/he) (@svenlehmann) August 29, 2022 Twitter / svenlehmann

genau aus diesem Grund brauchen wir immer noch die CSDs um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen! Denn Sichtbarkeit schafft Sicherheit – und wir wollen alle sicher und ohne Angst vor Übergriffen leben, ganz unabhängig von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität! Alexander Irmisch (@AlexanderIrmis1) August 29, 2022 Twitter / AlexanderIrmis1

|

Auch der stellvertretende SPDqueer-Bundeschef Alexander Irmisch reagierte auf Twitter: Die Nachricht von dem Angriff mache ihn "fassungslos und wütend", so Irmisch. "Sicherheit von queeren Menschen ist auch bei uns noch lange nicht selbstverständlich, genau aus diesem Grund brauchen wir immer noch die CSDs um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen!" Denn Sichtbarkeit schaffe Sicherheit.

In sozialen Netzwerken drückten viele weitere Personen ihr Mitgefühl für das Gewaltopfer aus – und machten auch die aggressiver werdende Atmosphäre gegen trans Menschen für den Angriff mitverantwortlich. Eine Nutzerin schrieb etwa, dass die Angriffe "in letzter Zeit [...] häufiger und brutaler geworden" seien. "Das liegt meiner Meinung nach auch an der medialen Hetze gegen uns." Als Beispiele für derartige Hetze wurden aggressivere Töne von Seiten der AfD, aber auch von feministischer Seite, genannt. (dk)