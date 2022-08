Polizei Münster: "Couragierter" trans Mann verteidigte CSD-Besucherinnen

Ein brutaler Übergriff überschattet den CSD Münster (Bild: Twitter / She's Dreaming

Heute, 13:48h,

"Ein 25-jähriger couragierter Mann wurde am Samstagabend (27.8., 20:10 Uhr) am Rande der Christopher-Street-Day-Versammlung am Albersloher Weg bei einem brutalen Angriff schwer verletzt." Das teilte die Münsteraner Polizei am Montagnachmittag mit. Bei dem Opfer handelt es sich um den trans Mann Malte C., der zunächst lebensgefährlich verletzt worden sein soll (queer.de berichtete). Inzwischen sei er aber laut Polizei außer Lebensgefahr (queer.de berichtete).



Der Tatverdächte soll nach Aussagen von Zeug*innen mehrere CSD-Besucherinnen verbal attackiert haben – dabei habe er Worte wie "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" verwendet und sei "in drohender Weise" auf sie zugegangen. Malte C. sei dann auf den Unbekannten zugegangen und habe ihn gebeten, diese Beleidigungen zu unterlassen.



Daraufhin habe ihm der Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag habe er das Gleichgewicht verloren. Der Beschuldigte habe wiederholt zum Schlag ausgeholt und das taumelnde Opfer einen erneuten gezielten Faustschlag ins Gesicht versetzt, sodass der 25-Jährige das Bewusstsein verloren habe und zu Boden gefallen sei. Der Geschädigte sei mit dem Hinterkopf auf den Asphalt aufgeschlagen. Danach sei er nicht mehr ansprechbar gewesen.

Tatverdächtiger ist 18 bis 20 Jahre alt

Zeug*innen beschreiben den Tatverdächtigen als 1,70 bis 1,80 Meter großen 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit schmächtiger Statur. Er sei mit einer Jeans mit breit ausgestellten Beinen, einem T-Shirt und einem Anglerhut bekleidet gewesen. Sein Begleiter soll gleichen Alters, ebenfalls männlich und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Der Tatverdächtige und sein Begleiter seien zu Fuß in Richtung Siemensstraße geflüchtet. Weitere Angaben zu den beiden jungen Männern machte die Polizei nicht.



Eine Ermittlungskommission für die Klärung der Tatumstände wurde beim Polizeipräsidium Münster eingerichtet.



Die Polizei sucht nach Zeug*innen: Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt sie unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

LSVD fordert Konsequenzen

Angesichts der Attacke fordert der Lesben und Schwulenverband NRW Konsequenzen aus Politik und Gesellschaft: Wenn unsere Community noch nicht einmal beim Christopher-Street-Day sicher ist, zeigt das, wie sehr LSBTIQ*-feindliche Hasskriminalität unsere Freiheit einschränkt", erklärte LSVD-Landesvorstandsmitglied Arnulf Sensenbrenner am Montagnachmittag. "Sowohl im Bund als auch in Nordrhein-Westfalen brauchen wir ein engagiertes Zusammenwirken von Politik, Sicherheitsbehörden, Justiz und Zivilgesellschaft."



Dazu gehöre die Benennung von hauptamtlichen LSBTIQ*-Ansprechpersonen bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften. Zudem müssten Behörden müssen bei der Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt auch verstärkt mit queeren Organisationen zusammenarbeiten, "um Vertrauen zu schaffen, Opfern angemessen zu helfen und damit die Anzeigebereitschaft zu steigern". "Es braucht zielgenaue Konzepte zur Prävention, zur Aus- und Fortbildung von Polizei und Justiz sowie zur ausreichenden Unterstützung von Opferhilfe-Einrichtungen", argumentierte Sensenbrenner.



Zunächst seien aber "unsere Gedanken bei Malte, seinen Angehörigen und Freund*innen". Man hoffe, dass er sich von dem brutalen Angriff wieder vollständig erholen kann. (dk)