CSD-Teilnehmerin auch in Bremen angegriffen

Symbolbild: Viele CSD-Teilnehmer*innen hängen sich eine Regenbogenfahne um (Bild: cyclinglifeuk / pexels

Heute, 08:39h, noch kein Kommentar

Auch in Bremen kam es nach dem CSD am vergangenen Samstag zu einem queerfeindlichen Übergriff. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beleidigten unbekannte Jugendliche am späten Nachmittag im Stadtteil Tenever eine 25-Jährige und entrissen ihr eine Regenbogenfahne. Die Polizei sucht Zeug*innen.



Laut Polizeibericht war die 25-Jährige gegen 17.10 Uhr im Pfälzer Weg unterwegs, dabei hatte sie eine Regenbogenfahne umgehängt. Es näherten sich sieben bis acht Jugendliche und äußerten direkt mehrere homofeindliche Beleidigungen. Schließlich entriss einer der Frau die Fahne, und alle entfernten sich. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat, wie bei Hasskriminalität üblich, die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Jugendliche, der der Frau die Fahne entriss, wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 bis 174 cm groß und ca. 16 bis 18 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und blaue Augen. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuzenjacke, dazu eine dunkle Bauchtasche, die er quer umgehängt hatte. Hinweise von Zeug*innen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Tel. (0421) 362-3888 entgegen.



Die CSD-Demonstration selbst verlief ohne Zwischenfälle. Mehr als 12.000 Menschen zogen unter dem Motto "Für Frieden, Akzeptanz und Vielfalt" durch die Bremer Innenstadt. Zu den Teilnemer*innen gehörten auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). (cw)