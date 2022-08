25-jähriger trans Mann nach Attacke bei CSD weiter im Koma

Symbolbild: Malte C. liegt drei Tage nach der Tat im Koma (Bild: nmelchorh / unsplash

Heute, 09:36h, noch kein Kommentar

Der 25-jährige trans Mann Malte C., der am Samstagabend am Ende des CSD-Ständefests in Münster niedergeschlagen und schwer verletzt worden ist, liegt weiter im künstlichen Koma und ist nicht ansprechbar. Das teilte der Verein Trans*Inter*-Münster, dem der Mann angehört, am Dienstag mit. "Sein Zustand ist weiter lebensbedrohlich", sagte Vereinsvorstand Felix Adrian Schäper. Demgegenüber hatte die Polizei laut WDR am Montagmorgen mitgeteilt, dass der Angegriffene nicht mehr in Lebensgefahr schwebe (queer.de berichtete). Laut der Polizei gibt es zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, aber noch keine konkrete Spur zu dem Tatverdächtigen.



Die Tat hatte in Münster und deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Markus Lewe, der Oberbürgermeister von Münster, hatte sich am Montag auf Facebook erschüttert über die Tat gezeigt. "Meine besten Wünsche für den Betroffenen, seine Familie und Freunde!", so der CDU-Politiker.



Der Grünenpolitiker Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, forderte am Montagabend auf Twitter, dass der Gewaltakt als queerfeindliche Tat eingestuft und lückenlos aufgeklärt wird.



Update:



Es gibt jetzt Berichte darüber, dass der Täter zuvor Frauen lesbenfeindlich beleidigt hat, bevor er Malte zusammenschlug, der zur Hilfe kam.



Umso wichtiger, diese Tat als queerfeindliche Tat einzustufen und lückenlos aufzuklären!#csdmuensterhttps://t.co/1cXlEogReR Sven Lehmann (er/he) (@svenlehmann) August 29, 2022 Twitter / svenlehmann

CSD-Pressesprecher Jens Brüggemann betonte gegenüber der WDR-Lokalzeit Münsterland, wie wichtig es für queere Menschen sei, weiter sichtbar zu sein: "Es geht nicht darum, wie oft man auf den Boden geschlagen wird, sondern wie oft man wieder aufsteht."



Am Montagabend war die Attacke Topmeldung in den WDR-Lokalnachrichten (Bild: Screenshot WDR Fernsehen)

Zeug*innen zufolge soll der unbekannte Angreifer bei der Versammlung mehrere Frauen mit den Worten "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" beschimpft haben und drohend auf sie zugegangen sein. Laut Polizei habe der 25-Jährige diese Situation mitbekommen und den Störer gebeten, die Beleidigungen zu unterlassen. Unvermittelt habe der Unbekannte ihm daraufhin brutal ins Gesicht geschlagen. Der Helfer habe das Gleichgewicht verloren, bevor ihn ein weiterer Faustschlag im Gesicht traf. Dann habe der 25-Jährige das Bewusstsein verloren und sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen (queer.de berichtete).

Augenzeug*innen gesucht

Mit einem Begleiter sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet. Laut Zeug*innen soll er zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt und von schmächtiger Statur sein. Er trug eine Jeans mit Schlag, ein T-Shirt und einen Anglerhut. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet. Die Polizei bittet Menschen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.



Die queeren Vereine der Stadt haben für Freitag ab 18 Uhr vor dem Rathaus am Prinzipalmarkt zu einer "Kundgebung gegen Gewalt an queeren Menschen" aufgerufen. (dpa/dk)