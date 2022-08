"Operette für zwei schwule Tenöre" zwei Mal für Musicalpreis nominiert

Heute, 11:48h, noch kein Kommentar

Große Ehre für den Nollendorfblogger und QUEERKRAM-Podcaster Johannes Kram: Der LGBTI-Aktivist ist zwei Mal für sein im Herbst im BKA-Theater uraufgeführtes Stück "Operette für zwei schwule Tenöre" für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert – in den Kategorien "Bestes Buch" und "Beste Liedtexte". Das Werk enthält unter anderem die Songs "Liebeslied von Mann zu Mann" und "Ich steh total auf Jens Riewa".

In der "Operette für zwei schwule Tenöre" geht es um ein Männerpaar, dessen Beziehungskrise in 16 Songs Revue passiert. Johannes Kram schrieb die Texte, Florian Ludewig sorgte für die Musik. Das Werk gilt als erste Operette der Welt mit queerer Haupthandlung.



Insgesamt gab es Nominierungen in 14 Kategorien. Besonders erfolgreich war dabei das Musical "Ku'damm 56", das im Berliner Theater des Westens zu sehen ist und sieben Nominierungen erhielt. Die Musik und Texte stammen dabei von Rosenstolz-Frontmann Peter Plate und seinem früheren Lebenspartner Ulf Leo Sommer. Die beiden fungierten auch als Produzenten.



"Ku'damm 56" wurde unter anderem als bestes Musical nominiert – neben "Anne of Green Gables" (Theater der Jugend, Wien") und "Fanny und Alexander" (Landestheater Linz). Plate und Sommer erhielten außerdem eine Nominierung in der Kategorie "Beste Komposition". Zudem hat das Stück Aussichten auf Preise für die "Beste Choreografie", das "Beste Bühnenbild" sowie für schauspielerische Leistungen.

Ehrenpreis für Angelika Milster

Bereits vor einem Monat war bekanntgegeben worden, dass der Ehrenpreis der Deutschen Musical Akademie 2022 an Angelika Milster gehen wird. Die Kultsängerin wird in Kürze auch in der Serien-Fortsetzung der Komödie "Club Las Piranjas" mit Hape Kerkeling zu sehen sein (queer.de berichtete).



Der Deutsche Musical Theater Preis wird am 10. Oktober im Rahmen einer großen Gala im Schmidts Tivoli in Hamburg verliehen. Durch den Abend führen Musikkabarettist Bodo Wartke und Sängerin Melanie Haupt.



Über den Sieg beim seit 2014 vergebenen Musical-Preis entscheiden Mitglieder einer eigens eingesetzten Jury sowie alle ordentlichen Mitglieder der Deutschen Musical Akademie. Die Ergebnisse beider Gruppen fließen je zur Hälfte in die Entscheidung ein. Im letzten Jahr wurde "Die Welle" des Landestheaters Linz als bestes Musical ausgezeichnet. (dk)