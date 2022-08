Olly Alexander, Boy George und Scary Spice zu Gast bei "Drag Race"

Diese Stars geben sich bei "Drag Race" die Klinke in die Hand (von links oben nach rechts unten): Joanna Lumley, Alison Hammond, Hannah Waddingham, Boy George, Lorraine Pascale, Mel B., Leomie Anderson, Olly Alexander, FKA twigs, Tess Daly, AJ Odudu, Aisling Bea, Cathy Dennis und Giovanni Pernice (Bild: BBC)

Die BBC hat am Mittwoch die Liste der Gäste der vierten Staffel von "RuPaul's Drag Race UK" bekanntgegeben. Erneut treten dabei große Stars in der Show auf oder nehmen in einer Folge am Jurytisch Platz: Zu ihnen gehört etwa Olly Alexander, der 32-jährige "It's A Sin"-Darsteller und Sänger der Gruppe Years & Years, der 61-jährige Kultsänger Boy George (Culture Club) und die 47-jährige Spice-Girls-Sängerin Mel B. (Scary Spice).



Auch die 48-jährige Schauspielerin Hannah Waddingham ("Sex Education", "Ted Lasso") ist in dieser Staffel dabei, ebenso wie die 49-jährige Starköchin Lorraine Pascale. Die 76-jährige Schauspielerin Joanna Lumley, die als Patsy in der Sitcom "Absolutely Fabulous" Weltruhm erlangte, wird ebenfalls bei RuPaul vorbeischauen.



"Ich finde es aufregend, Teil von RuPaul's Drage Race UK zu sein", so Lumley. "Die Sendung ist auf allen Ebenen erstaunlich und ich liebte sie von Anfang an. RuPaul ist die Definition dessen, was fabulös ist, und die Sendung ist voll verrückter Kreativität, Humor und umwerfendem Glamour."



Ein Startdatum der Sendung steht noch nicht fest – letztes Jahr ging die dritte Staffel Ende September los. Auch welche Queens antreten, ist noch nicht bekanntgegeben worden. Die Hauptjury wird wie in den letzten Staffeln aus RuPaul, ihrem Sidekick Michelle Visage sowie dem englischen Komiker Alan Carr und dem irischen Moderator Graham Norton bestehen.

BBC-Show läuft hierzulande bei WOW Presents Plus

In Großbritannien wird die öffentlich-rechtliche BBC die Sendung erneut ausstrahlen – allerdings versteckt im Spartensender BBC Three und im sendereigenen Streamingportal, das außerhalb des Königreichs blockiert wird. In Deutschland sind die Folgen sofort nach Erstausstrahlung im Streamingportal WOW Presents Plus zu empfangen (mit deutschen Untertiteln).



Inzwischen plant RuPaul auch eine deutsche Version der Kultshow, die erstmals 2009 in den USA ausgestrahlt worden war. Das Casting für die erste Staffel hat bereits Anfang August begonnen (queer.de berichtete). Unklar ist sowohl, wer die Show moderieren wird, als auch welcher Sender oder welches Streamingportal die Ausstrahlung übernimmt. (dk)