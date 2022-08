Aidshilfe Baden-Württemberg sucht Geschäftsführer*in

Heute, 14:16h, noch kein Kommentar

Die Aidshilfe Baden-Württemberg sucht zum 01. November 2022 eine*n



Geschäftsführer*in .



Es handelt sich um eine befristete Stelle als Elternzeitvertretung bis 28.02.2024 ggf. Verlängerung möglich.



Die Aidshilfe Baden-Württemberg e.V. ist der Landesverband der baden-württembergischen Aidshilfen, der Beratungsstelle KOSI.MA und des Vereins AKTHIV+. Seit 1987 vertritt die Aidshilfe Baden-Württemberg die Interessen ihrer 13 Mitgliedsorganisationen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Vertreten wird der Verein durch einen ehrenamtlichen Vorstand in Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsstelle.



Die Aufgaben umfassen

● Umsetzung von strategischen Zielen und Begleitung des Verbandsentwicklungsprozess

● Organisation und Leitung der Landesgeschäftsstelle

● Interessenvertretung auf Landesebene u.a. durch Mitarbeit in Fachgremien sowie Kooperation mit Partner*innen und Institutionen

● Öffentlichkeits-, Presse- und Lobbyarbeit

● Personalverantwortung

● Sicherstellung des laufenden Haushalts und eines internen Controllings, Erstellung der Wirtschaftspläne

● Verantwortung für Projekte und Verbandsaktivitäten

● Information, Vernetzung und Beratung der Mitgliedsorganisationen



Was wir erwarten

● Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Gesundheit, Soziales, Management oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

● Ausgeprägte Fähigkeiten in der Erarbeitung von Strategien, Projektinitiierung und -begleitung

● Erfahrungen im Bereich Interessenvertretung, Lobby- und Pressearbeit

● Solide Kenntnisse in den Bereichen Finanzen und Verwaltung

● Belastbarkeit, strukturierte Arbeitsweise und hohe Einsatzbereitschaft

● Hohe Teamfähigkeit und sehr gute kommunikative Fähigkeiten

● Flexibilität und Reisebereitschaft

● Identifikation mit den Zielen und dem Selbstverständnis von Aidshilfe



Was wir bieten

● ein interessantes, abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem aufgeschlossenen Verband

● ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung

● flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office

● ein engagiertes Team

● Fortbildungsmöglichkeiten

● eine Vollzeitstelle (39 Stunden/Woche) oder Teilzeit (>35 Stunden/Woche)

● Vergütung nach TV-L, 30-Tage Urlaub bei einer 5-Tage/Woche



Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an die Geschäftsführung: Maike Biewen,