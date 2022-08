Annette Güldenring neue Chefin des Hirschfeld-Fachbeirats

Annette Güldenring löst Michael Schwartz im Fachbeirat der Hirschfeld-Stiftung ab (Bild: WKK)

Annette Güldenring ist neue Vorsitzende des Fachbeirats der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Stellvertretender Vorsitzender ist künftig Heiner Schulze. Beide wurden laut der Bundesstiftung am Freitag "mit überwältigender Mehrheit" von den Beirät*innen für zunächst zwei Jahre gewählt.



Der bisherige Chef Professor Michael Schwartz vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und die stellvertretende Vorsitzende Lucie G. Veith waren nach neun Jahren nicht mehr für die Führungspositionen des Fachbeirats angetreten, gehören dem Gremium weiter als Mitglieder an.



Der Fachbeirat ist ein Beratungsgremium, das aus Persönlichkeiten der LGBTI-Community und der Wissenschaft besteht. Es steht dem Vorstand und dem Kuratorium bei der Planung und Durchführung des Forschungs- und Bildungsprogramms zur Seite.

Neue Beiratschefin ist Gründerin von Transgenderambulanz

Annette Güldenring ist aktuell als Psychiaterin, Psychotherapeutin und Sexualmedizinerin am Westküstenklinikum Heide (Schleswig-Holstein) tätig. Dort hat sie 2009 die Transgenderambulanz gegründet, die sie seitdem leitet. Sie will sich mit dem bevorstehenden Eintritt ins Rentenalter verstärkt im Ehrenamt für die Belange von queeren Menschen engagieren. Seit letzten Jahr ist sie bereits Mitglied im Fachbeirat der Hirschfeld-Stiftung.



Im Juli hatte Güldenring für ihr Engagement den erstmals vergebenen Waltraud-Schiffels-Ehrenpreis erhalten (queer.de berichtete). In der Begründung hieß es dazu, sie stehe "mit ihrem Lebenswerk wie kaum eine andere Person für ein glaubwürdiges und authentisches Eintreten für die Interessen von transgeschlechtlichen Personen im medizinischen System". Ihr sei es gelungen, "ihre ärztliche und wissenschaftliche Expertise einzusetzen, um gegen erhebliche Widerstände die Entpathologisierung der Transgeschlechtlichkeit voranzutreiben."



Hirschfeld-Chef Hemut Metzner dankte der bisherigen Führung des Beirats, die die Arbeit des Gremiums "konstruktiv begleitet und geprägt" habe. "Mit Annette Güldenring und Heiner Schulze hat der Fachbeirat ein neues Führungsduo gewonnen, das die erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird. Ich wünsche ihnen alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit", so Metzner.



Aufgaben der 2011 gegründeten Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sind, Bildungs- und Forschungsprojekte zu fördern und zu initiieren und einer gesellschaftlichen Diskriminierung queerer Menschen entgegenzuwirken. (pm/cw)