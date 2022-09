Dating-App Hinge auf Deutsch veröffentlicht

Heute, 13:16h, noch kein Kommentar

Die 2011 gegründete Dating-App Hinge (englisch für Scharnier) hat eine deutschsprachige Version veröffentlicht. Das von weltweit 20 Millionen User*innen genutzte Programm ist bislang hauptsächlich in englischsprachigen Ländern verbreitet. Vergangenes Jahr gehörte Hinge zu den am schnellsten wachsenden Apps in den USA, Großbritannien und Australien.



Die App positioniert sich als Anti-Tinder – dort sollen eher Beziehungen aufgebaut werden statt Menschen bei der Suche nach schnellem Sex zu helfen. Zielgruppe sind dabei Menschen aller sexuellen Orientierungen: "Hinge ist die Go-to-App für alle, die endlich von Dating-Apps loskommen wollen – eben weil sie eine ernsthafte Verbindung gefunden haben", so wirbt die Firma. Das Motto ist "Designed to be deleted" – sie soll also so schnell wie möglich überflüssig gemacht und von den Handys gelöscht werden. Daher sei Interaktion statt "sinnlosem Swipen" Standard: "Als Dating-App, gemacht für alle, die Liebe finden wollen, hat Hinge einen Safe-Space für User*innen geschaffen, der Diversität respektiert und feiert", so das in Dallas ansässige Unternehmen Match Group, die Hinge vor vier Jahren übernommen hatte.



Insgesamt erfuhr die App in englischsprachigen Ländern vergleichsweise viel Lob. Allerdings wird auch von vielen Bugs berichtet, die das App-Erlebnis schmälerten.

Pete Buttigieg war auf Hinge erfolgreich

Bekanntester Ex-Nutzer von Hinge ist der US-Verkehrsminister Pete Buttigieg. Der damalige Präsidentschaftskandidat sorgte 2019 für einen Popularitätsschub der App, als er in einem CNN-Interview erzählte, dass er seinen Ehemann Chasten mit Hilfe von Hinge gefunden habe. "Als ich sein Bild gesehen habe, war etwas in seinen Augen", so Buttigieg damals. "Ich sagte: 'Ich muss diesen Typen treffen.' Genau das habe ich getan." Insbesondere schwule Männer hätten daraufhin die Dating-App heruntergeladen, gab die Match Group bekannt.



Pete Buttigieg ist seit 2018 mit Chasten verheiratet. Im vergangenen Jahr wurden die beiden Eltern von Zwillingen, die von einer Leihmutter auf die Welt gebracht worden waren (queer.de berichtete). Der Politiker nahm sich daraufhin – in den USA für Männer höchst ungewöhnlich – eine Elternzeit, wofür er von Konservativen verhöhnt wurde (queer.de berichtete). (dk)