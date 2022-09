25-jähriger trans Mann nach Attacke bei CSD in Münster gestorben

Trauer in Münster: Malte C. starb nach schweren Verletzungen (Bild: Twitter / Transgender Germany

Heute, 10:33h,

Der 25-jährige trans Mann Malte C. der am Samstagabend am Rande des CSD-Ständefests am Albersloher Weg in Münster bei einem brutalen Angriff schwer verletzt worden war, ist am frühen Freitagmorgen seinen Verletzungen erlegen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Die Tat hatte in Münster und deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Zeug*innen zufolge soll C. Frauen zu Hilfe gekommen sein, die beim CSD-Ständefest von einem unbekannten Mann, der drohend auf sie zugegangen sein soll, mit den Worten "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" beschimpft wurden. Laut Polizei habe der 25-Jährige diese Situation mitbekommen und den Störer gebeten, die Beleidigungen zu unterlassen. Unvermittelt habe der Unbekannte ihm daraufhin brutal ins Gesicht geschlagen. Der Helfer habe das Gleichgewicht verloren, bevor ihn ein weiterer Faustschlag im Gesicht traf. Dann habe der 25-Jährige das Bewusstsein verloren und sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen (queer.de berichtete).



Bereits am Montag hatte die Polizei eine Ermittlungskommission in dem Fall eingesetzt. Weitere Hinweise zur Ermittlung des Täters seien eingegangen, hätten aber bislang noch nicht zum Erfolg geführt.

Polizei sucht nach Zeug*innen

Der Tatverdächtige war zu Fuß mit einem Begleiter in Richtung Industriestraße geflüchtet. Zeug*innen beschrieben ihn als 1,70 bis 1,80 Meter großen 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit schmächtiger Statur und einem Bart. Er sei mit einer Jeans mit breit ausgestellten Beinen, einem T-Shirt und einem Anglerhut bekleidet gewesen. Sein Begleiter soll gleichen Alters, ebenfalls männlich und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.



Die Polizei appelliert nun erneut an Zeug*innen sich zu melden, um den Täter oder seinen Begleiter zu identifizieren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.



Die queeren Vereine der Stadt haben bereits vor wenigen Tagen für Freitag ab 18 Uhr vor dem Rathaus am Prinzipalmarkt zu einer "Kundgebung gegen Gewalt an queeren Menschen" aufgerufen. (dk)



Mehr in Kürze