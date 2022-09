CSD-Angriff in Münster: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Heute, 18:11h,

Die Polizei in Münster hat den Mann festgenommen, der im Verdacht steht, beim CSD am letzten Samstag einen Besucher angegriffen zu haben. Malte C. war am Freitagmorgen seinen Verletzungen erlegen. Der 25-Jährige war eingeschritten, nachdem der Mann zwei Frauen mit "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" beschimpft haben soll. Er versetzte Malte einen Schlag, der mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Danach verlor er das Bewusstsein und wurde in ein künstliches Koma versetzt.



Am frühen Freitagabend gab die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt, den 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen zu haben. "Einsatzkräfte einer Mordkommission werteten mehrere Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und umfangreiches Bild- und Videomaterial aus", so die Polizei. "Die Beamten fanden Bilder vom mutmaßlichen Täter. Im Rahmen der Fahndung erkannte eine Ermittlerin der Mordkommission den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof und nahm ihn fest."



Die Staatsanwaltschaft Münster beabsichtigt, beim Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu stellen. Die Vorführung des 20-Jährigen soll noch am Samstag erfolgen.

Der Tatverdächtige war nach dem Angriff zu Fuß mit einem Begleiter in Richtung Industriestraße geflüchtet. Zeug*innen beschrieben ihn als 1,70 bis 1,80 Meter großen 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit schmächtiger Statur und einem Bart. Er sei mit einer Jeans mit breit ausgestellten Beinen, einem T-Shirt und einem Anglerhut bekleidet gewesen. Sein Begleiter soll gleichen Alters, ebenfalls männlich und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.



Die Meldung vom Tod des 25-Jährigen hatte am Freitag für großes Entsetzen gesorgt. Um 18 Uhr sollte in Münster eine schon vor der Todesnachricht geplante Kundgebung gegen queerfeindliche Gewalt beginnen. Die Stadt hatte angekündigt, die Flaggen an städtischen Gebäuden auf Halbmast zu setzen und Trauerbeflaggung am Rathaus anzubringen. Zudem liege ein Kondolenzbuch in der Bürgerhalle aus.



Für Freitag wurde auch zu einer Mahnwache in München aufgerufen, ab 18 Uhr vor dem LeZ in der Müllerstraße. Weitere Veranstaltungen gibt es in Mainz (18h Ernst-Ludwig-Platz), Recklinghausen (19h Rathausplatz) und Leipzig (19.30h Augustusplatz). Am Samstag sind eine Kundgebung in Bielefeld (12h Rathausplatz) und eine Mahnwache in Hamburg ab 19 Uhr auf dem Heidi-Kabel-Platz geplant. Am Wochenende gibt es zudem mehrere CSD-Veranstaltungen, darunter den Trans* Pride Stuttgart und in Bremen den Trans Inter Dyke-March. (cw)