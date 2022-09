Münster: Tausende bei Gedenken an Malte C.

Heute, 20:28h,

In Münster haben am frühen Freitagabend vor dem Historischen Rathaus nach einer ersten Polizeischätzung 6.500 Menschen an einer Kundgebung gegen Gewalt gegen queere Menschen teilgenommen. Örtliche queere Organisationen hatten diese Veranstaltung, die eine Schweigeminute, Musik und Redebeiträge umfasste, schon seit Tagen geplant, nachdem es beim CSD der Stadt am letzten Samstag zu queerfeindlicher Gewalt gekommen war. Am Freitagmorgen war bekannt geworden, dass der angegriffene trans Mann Malte C. im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist.



| Direktlink | Bericht der "Aktuellen Stunde" (WDR) mit ersten Eindrücken von der Kundgebung, die queer.de nicht vor Ort verfolgen konnte

Zuvor hatte der 25-Jährige nach einer Hirnblutung im künstlichen Koma gelegen. Malte soll am Samstag am Rande des CSD-Ständefests am Albersloher Weg Frauen zu Hilfe gekommen sein, die von einem Mann mit den Worten "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" beschimpft wurden. Wie Zeug*innen der Polizei berichteten, habe der Mann dann Malte nach dessen Einschreiten ins Gesicht geschlagen, so dass dieser stürzte, mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug und das Bewusstsein verlor. Am späten Freitagnachmittag hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen (queer.de berichtete). Die Leiche des Angegriffenen soll am Montag obduziert werden.



Malte sei sehr stolz gewesen bei der CSD-Demo am vergangenen Wochenende in Münster, sagte Felix Adrian Schäper, Vorstand des Vereins Trans*Inter*-Münster, der dpa am Freitag. "Er hat bei der Demo unser Banner getragen. Er war so glücklich wie lange nicht mehr." Stunden später wurde er niedergeschlagen. "Das war nicht das Ende, das er verdient hat", trauert Schäper. "Es war auf jeden Fall ein queerfeindlicher Angriff."



"Wir sind in tiefer Trauer und mit unseren Gedanken bei seinen Freund*innen, seiner Familie und ihm Nahestehenden", hatten der Verein, der CSD und die weiteren queeren Vereinigungen der Stadt in einer Pressemitteilung geschrieben. Dazu wurde auch erstmals ein Bild von Malte C. mitgeschickt, das ihn am letzten Samstag beim CSD zeigt. Die Kundgebung hält zwei Stunden nach Beginn noch an.

Flaggen auf Halbmast, weitere Mahnwachen

Die Tat und die Todesnachricht hatte für großes Entsetzen gesorgt. Die Stadt Münster teile am Freitag mit, die Flaggen an städtischen Gebäuden auf Halbmast zu setzen und Trauerbeflaggung am Rathaus anzubringen. Zudem liege ein Kondolenzbuch in der Bürgerhalle aus. "Dieses grausame Ereignis zeigt, dass wir uns immer noch mehr einsetzen müssen für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung", schrieb Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) darin hinein.



Für Freitag wurde auch zu einer Mahnwache in München aufgerufen, ab 18 Uhr vor dem LeZ in der Müllerstraße. Weitere Veranstaltungen gibt es in Mainz (18h Ernst-Ludwig-Platz), Recklinghausen (19h Rathausplatz) und Leipzig (19.30h Augustusplatz). Am Samstag sind eine Kundgebung in Bielefeld (12h Rathausplatz), eine Mahnwache in Frankfurt am Main (14 Uhr am Regenbogenkreisel) und eine Mahnwache in Hamburg ab 19 Uhr auf dem Heidi-Kabel-Platz geplant. Am Wochenende gibt es zudem mehrere CSD-Veranstaltungen, darunter den Trans* Pride Stuttgart und in Bremen den Trans Inter Dyke-March.

Weitere Reaktionen

In den zahlreichen Reaktionen aus der Politik wurde teilweise nicht darauf eingegangen, dass der angegriffene Mann trans und ein Teilnehmer des CSD gewesen war, was sich teilweise durch entsprechende Polizeimeldungen und erste Agenturberichte erklären lässt. Zugleich wurde gelobt, wie Malte C. Zivilcourage gezeigt habe.



"Ein junger Mann wird totgeschlagen, weil er anderen helfen wollte. Auf einem #CSD. Mitten in Deutschland. Im Jahr 2022. Das macht mich fassungslos und unendlich traurig", schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Nachmittag bei Twitter. Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen des Opfers, so Faeser weiter. "Solcher Hassgewalt müssen wir mit aller Härte entgegentreten." NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sich "fassungslos und entsetzt" gezeigt: "Wer Zivilcourage zeigt, schützt Werte und Normen, die das Fundament einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft bilden. Der Mut, sich im Alltag für andere einzusetzen, verdient höchste Anerkennung. Nordrhein-Westfalen steht für eine weltoffene, tolerante und bunte Gesellschaft." Diskriminierung und Gewalt dürften keinen Platz haben. "Gegen alle Formen von Menschenfeindlichkeit zeigen wir Null Toleranz.



Der LSVD sprach am Nachmittag von einem "queerfeindlichen Hassverbrechen, das uns wütend und betroffen macht": "Wir fordern die Ermittlungsbehörden auf, diese Tat unverzüglich als LSBTI-feindliches Hassbverbrechen zu benennen und einzuordnen", so André Lehmann aus dem Bundesvorstand des Verbands. "Nicht die Schlichtungsbemühungen des jungen Mannes waren Auslöser des Angriffs, wie es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Münsteraner Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Tag steht, sondern die zutiefst menschenverachtende Einstellung der Täter. Diese Tat zeigt einmal mehr, wie sehr wir Aktionspläne gegen Trans- und Homophobie benötigen."



In einer Zeit, "in der queere und trans* Sichtbarkeit und Zivilcourage gegen LSBTI-feindliche Gewalt noch immer lebensgefährlich sein können", dürfe das Gedenken kein stilles sein, ergänzte Lehmans Vorstands-Kollegin Alva Träbert. "Auch als Community müssen wir laut und sichtbar füreinander einstehen – ebenso selbstverständlich, wie Malte C. es getan hat. Zu viele von uns werden durch seinen Tod einmal mehr daran erinnert, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die uns die Menschenwürde absprechen. Allen, die nach der Tat auch um ihre eigene Sicherheit fürchten, gilt unsere volle Solidarität." (cw)



Frühere Reaktionen und mehr Hintergründe in den Vorberichten