Das Rundum-sorglos-Paket für queeres Reisen

Einen modernen, bunten und regenbogenfarbenen Reiseveranstalter für die Regenbogenfamilie zu gründen, ist eine Aufgabe – speziell für eine Frau. Heidi wurde durch ihren großen, schwulen Freundeskreis dazu inspiriert. Der Traum wurde für die LGBTQI+-Family in die Tat umgesetzt. Der bunte Reisepapagei – eigene Lieblingsziele sind Südafrika und Island – zeigt von nun an der queeren Community die große weite Welt.



"Go Holidate" ist ein moderner, bunter und farbenfroher Reiseveranstalter, der speziell auf die queere Familie zugeschnitten wurde. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Reiseveranstalter im eigentlichen Sinne, sondern auch um ein Reisebüro. Soll es eine abenteuerliche und ganz speziell zusammengestellte Fernreise oder einfach nur eine Pauschalreise sein? Oder gar etwas komplett Abstraktes und Ausgefallenes? Vielleicht in die Antarktis mit Pinguinen tauchen?



Gestrickt werden hauptsächlich individuelle und maßgeschneiderte Gay-Reisen. Es wird alles geboten und auch die besten Preise bei anderen Großreiseveranstaltern gefunden. Diese sind Angebote, welche letztendlich von "Go Holidate" als Reisebüro vermittelt werden. "Go Holidate" ist eben ein relativ neu gegründeter und spezialisierter Reiseveranstalter, der aus Erfahrungswerten und Erzähltem lebt und diese Werte gezielt an die LGBTQI+-Community weiterreicht.



Hier wird auf ganz charmante Art und Weise gezielt auf die Community eingegangen, was weltweit ihresgleichen sucht. Es wird mit viel Individualität und touristischem Erfahrungsschatz jegliche Art von Reisewünschen erfüllt. Die Auswahl ist riesig. So gut wie alles ist möglich!

Ein weiteres Highlight ist, dass jeder Kunde eine persönliche Antwort auf seine Reiseanfrage bekommt – ohne lange Wartezeiten! Das touristische Expertenwissen von "Go Holidate" trägt maßgeblich dazu bei, auch in Krisenzeiten eine top Beratung liefern zu können.



Wie wär's mal mit Chile? (Bild: Go Holidate)

Die Gründerin selbst hat schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert mit der Thematik Tourismus begonnen und ist somit bestens vertraut, was die wichtigen Inhalte und Themen einer guten Reise beinhalten sollten. Da sie gelernte Reiseverkehrskauffrau und Diplom-Betriebswirtin ist, konnte sie umfangreiche Netzwerke und Kontakte knüpfen, sowie viel Erfahrung im Aufbau von Reisen und Programmen sammeln.



Was macht es für die LGBTQI+ Community besonders, bei "Go Holidate" zu buchen?



Aufgrund der starken Verbundenheit zur LGBTQI+-Community verfügt Heidi über ein großes Portfolio an Reiseleistungen in nahezu alle Zielgebiete der Welt. Es werden hierbei nicht nur Adult-Only-Hotels und Gay-Hotels angeboten, sondern auch Reisen für Gay-Only, Gay-Friendly, bis hin zu reinen Frauen-Hotels und Hotels nur für echte Kerle. Das Versprechen ist, immer das Passende zu finden und obendrauf noch den Koffer voller nützlicher Tipps, Highlights, Expertenwissen und vieles mehr zu bieten. Jede und jeder kann das einfach ausprobieren und die unverbindliche, individuelle Traumreise anfragen.



Wo liegt das Know-how von "Go Holidate"?



Es ist vor allem das Expertenwissen, das den Veranstalter ausmacht. Dabei wird auf Partner*innen in fast allen Zielgebieten dieser Welt aufgebaut, um umfangreiche Reiseangebote erstellen und anbieten zu können. "Go Holidate" arbeitet direkt mit Zielgebietsagenturen zusammen, wenn es darum geht, umfassende, individuelle und maßgeschneiderte Reiseprogramme zu erstellen. Dabei kann alles direkt auf persönliche Wünsche zugeschnitten werden – und immer vor Augen, vor allem sicheres Reisen zu ermöglichen. Jeder Reisegast soll bei den Reisen das Gefühl haben, frei und ungehindert reisen zu können. Damit wird der Community ein Gefühl von Sicherheit und einer starken Schulter an ihrer Seite gegeben, was besonders bei Reisen in unbekannte und ferne Länder großes Gewicht hat. Bei Fragen genügt ein Anruf oder eine WhatsApp.



Warum in die Ferne streifen?



Wenn es um den Kurzurlaub geht, bietet "Go Holidate" ein breites Portfolio kooperierender Partner*innen an und steht bei der Auswahl von Angeboten beratend zur Seite. Es wird außerdem direkt mit reinen LGBTQI+-Hotels und Guesthouses zusammengearbeitet. Gruppenreisen sind auch als Einzelgast buchbar, um sich einer großen, internationalen Gruppe anschließen zu können – beispielsweise für Pride-Events. Die maßgeschneiderten, kulturell orientierten Gruppenreisen jedoch sind homogen und werden nur in der Gay-Gruppe durchgeführt, dafür aber mit eigenem Reiseleiter, der die Gruppe betreut und sicher durch den kompletten Urlaub führt. Entdeckt werden sollen sowohl angesagte Hotspots, als auch ruhige, einsame Strände. Damit sind ganz spezielle Reiseerlebnisse möglich, welche sich ins Bewusstsein einprägen – ganz wie vom Gay-Kunden gewünscht!



Wie wär's mit einem schönen Mädels-Strandurlaub?

Gruppenreisen



Ein großes Anliegen ist es dem Reiseveranstalter unter anderem auch, der Gay-Community durch Gruppenreisen die Möglichkeit zu bieten, schnell und unkompliziert neue Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen und vielleicht auch noch nach der Reise vertiefen zu können. Vielleicht ist ja die darauf folgende Reise schon eine traumhafte Hochzeitsreise…



Oberstes Gründungsziel ist, Kund*innen die Möglichkeit zu bieten, auch außerhalb der gängigen Datingplattformen, vor allem neue, sowie vielleicht auch internationale Kontakte in der Community zu knüpfen. Wo, wenn nicht auf Reisen, öffnen sich auf spielerische Art und Weise die Horizonte? Gemeinsame Reiseerlebnisse schweißen schließlich zusammen und bauen eine große Bindung auf. Und das auch im Nachhinein, wenn die Reise längst vergangen ist.



"Go Holidate" schöpft aus den Erfahrungswerten und greift in die Trickkiste, um den perfekt zugeschnittenen Urlaub für LGBTQI+'s zu gestalten. International hat sich "Go Holidate" mittlerweile ebenfalls top aufgestellt und bietet Events an, an denen man auch als Einzelgast innerhalb einer internationalen Gruppe teilnehmen kann. Bali, Südafrika, Kolumbien, Spanien, Barcelona und Sitges, Island, etwa zum CSD, sind sehr beliebte und beispielhafte Reiseziele, die von "Go Holidate" angeboten werden. Das voll ausgeklügelte Zusatzprogramm bietet bei jeder Reise, sowohl nah oder fern, vollsten Reisekomfort.



Alle weiteren Informationen befinden sich auf der

Homepage. Euer bunter Reise-Papagei erwartet euch. (gh)