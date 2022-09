Eine bunte Reise durchs queere Hamburg

Andreas Kollmorgen / flickr) Der Langen Reihe, hier beim Hamburg Pride, ist natürlich ein eigenes Kapitel im Buch gewidmet (Bild:

Wo gibt's den besten Kuchen in queerfreundlicher Umgebung? Wo haben sich früher die Hafenarbeiter und Matrosen vergnügt? Und was haben öffentliche Klos in einem Stadtführer zu suchen? Der neue Reiseführer "111 queere Orte in Hamburg, die man gesehen haben muss" (Amazon-Affiliate-Link ) stellt vielseitige und spannende Lokalitäten vor, an denen man vielleicht schon mal nichtsahnend vorbeigelaufen ist – zum Entdecken und Wiederentdecken.



Der Reiseführer "111 queere Orte in Hamburg, die man gesehen haben muss" ist Ende August 2022 im Emons Verlag erschienen

Hamburg war dabei nicht immer so queer, wie es sich heute präsentiert. Auch hier wurden Menschen abseits der Heteronorm über Jahrzehnte strafrechtlich verfolgt und gefoltert. Die Autoren Steven Meyer und Christopher Ferner sowie die Fotografin Charlie Spiegelfeld setzen all jenen, die es gegen staatliche Repression geschafft haben, Widerstand gegen das politische und medizinische Unrecht zu leisten und sich eigene Räume zu schaffen, ein Denkmal.



In ihrem Buch rufen sie einerseits vergessene Orte und Menschen ins Bewusstsein, gedenken Vorgänger*innen und erzählen deren Geschichte. Andererseits präsentieren sie die breite Palette an Plätzen, Straßen und Räumen, in denen aktuell queeres Leben stattfindet und gefeiert wird: Bars, Clubs, Partys, Galerien und Theater, die abseits der heterosexuellen Norm arbeiten. Zudem stellen sie Orte vor, die zwar nicht explizit queer sind, an denen aber LGBTI-Geschichte geschrieben wurde.



Der neue Stadtführer lädt zu einer bunten Reise in die queere Vergangenheit und die Gegenwart Hamburgs ein – getreu dem Motto: We are here, we are queer, get used to it! (cw/pm)

Infos zum Buch



Steven Meyer, Christopher Ferner: 111 queere Orte in Hamburg, die man gesehen haben muss. Mit zahlreichen Fotografien von Charlie Spiegelfeld. 240 Seiten. Emons Verlag. Köln 2022. Taschenbuch: 18 € (ISBN 978-3-7408-1363-5)