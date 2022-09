Tod von Malte C.: Tatverdächtiger handelte offenbar auch aus Transphobie

Heute, 13:05h,

Der Verdächtige zur tödlichen Gewalt beim CSD in Münster, Nuradi D., hatte laut "Focus" Malte C. als trans Mann erkannt, bevor er sein Opfer ins Koma schlug, von dem dieses nicht mehr erwachte. Der 20-jährige Lagerarbeiter soll demnach gerufen haben: "Du bist kein richtiger Mann."



Laut dem Magazin lebte der Tatverdächtige mit russischer Staatsbürgerschaft acht Jahre lang bei seiner Mutter in Deutschland. Sein Vater lebe dagegen in Tschetschenien, der queerfeindlichen russischen Teilrepublik. D. soll laut "Spiegel" 2018 in Münster seinen Hauptschulabschluss gemacht haben. Sein Hobby sei Boxen gewesen.



Malte C. hatte während der CSD-Demonstration zeitweise eine Flagge des Trans*-Inter*-Münster e.V. getragen, der danach dieses Bild veröffentlichte

Die Tat erschütterte in den letzten Tagen ganz Deutschland: Zeug*innen zufolge soll C. am 27. August auf dem CSD-Ständefest Besucherinnen zu Hilfe gekommen sein, die vom Tatverdächtigen u.a. als "lesbische Hure" beschimpft und bedroht worden seien sollen. Laut Polizei habe der 25-Jährige diese Situation mitbekommen und den vorbestraften D. gebeten, die Beleidigungen zu unterlassen. Unvermittelt habe der ihm daraufhin brutal ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige aus Marl verlor sein Bewusstsein, wurde in ein künstliches Koma versetzt und starb rund eine Woche nach der Tat am letzten Freitag im Krankenhaus (queer.de berichtete). Am selben Tag gab die Polizei bekannt, den Tatverdächtigen festgenommen zu haben (queer.de berichtete).

Begleiter kein Tatverdächtiger

Der in früheren Polizeiberichten erwähnte Begleiter des Tatverdächtigen, mit dem er gemeinsam nach der Tat weggerannt war, hat sich nun auch bei der Polizei gemeldet. Er habe am Sonntag die Polizei kontaktiert und sei am Montag als Zeuge vernommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Es hätten sich keine belastbaren Hinweise ergeben, dass er an den Beleidigungen vor dem körperlichen Angriff beteiligt gewesen sei. Auch sonst seien keine Straftaten ersichtlich – gegen ihn werde nicht ermittelt, hieß es weiter.



| Direktlink | Regionalligist Preußen Münster legt eine Schweigeminute für Malte ein

Der Tatverdächtige sitzt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger ist laut Medienberichten Rechtsanwalt Siegmund Benecken, der wie das Opfer aus Marl kommt. Er hat in der Vergangenheit öfter spektakuläre Fälle übernommen, die in den Boulevardmedien behandelt wurden – so war er Anwalt von Gina-Lisa Lohfink. Nuradi A. drohen bis zu 15 Jahre Haft. (dk/dpa)