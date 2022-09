Lars Steinhöfel und sein Verlobter wollen ein Kind

Heute, 15:16h, noch kein Kommentar

Der 36-jährige "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel hat sich am Rande der "Bild Red Night" in Düsseldorf zu seinen Nachwuchsplänen mit seinem Verlobten Dominik Schmitt geäußert: "Unsere Sehnsucht nach einem eigenen Kind ist groß. Aber erst wollen wir unser Haus bauen und heiraten. Wir möchten unserem Kind ein bestmögliches Zuhause schaffen."



Zunächst gebe es aber Probleme beim Hausbau: "Wir haben seit Februar die Baugenehmigung, aber es wird nichts geliefert!" Auch Handwerker und Statiker seien schwer zu bekommen.

Pflegekind nicht ausreichend

Ein Pflegekind will das Paar hingegen nicht aufnehmen: "Dann kann uns das Kind wieder weggenommen werden. Das könnte ich nicht verkraften. Wir wollen eigenen Nachwuchs."



Steinhöfel spielt seit 2005 in der RTL-Seifenoper "Unter uns" Ingo "Easy" Winter. 2014 outete sich der in Düsseldorf lebende Schauspieler als schwul (queer.de berichtete). Daraufhin fing auch seine "Unter uns"-Figur an, Gefühle für Männer zu entwickeln.



Das doppelte Coming-out führte zu teils scharfen Reaktionen: So gab es Berichte, dass Steinhöfel und sein Filmpartner bei Dreharbeiten wüst beschimpft wurden, als eine gleichgeschlechtliche Kussszene am Kölner Hauptbahnhof gedreht wurde (queer.de berichtete).



Mit seinem Partner nahm Steinhöfel vergangenes Jahr an der beliebten RTL-Realityshow "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" teil. Die beiden gewannen die Show als erstes queeres Paar. Kurz nach der Ausstrahlung der Sendung gaben sie ihre Verlobung bekannt (queer.de berichtete). Ihre Hochzeit wollen die beiden am 23. September 2023 feiern – das ist ihr sechster Jahrestag.



Bei "Unter uns" ist Steinhöfels Figur Easy übrigens schon verheiratet: RTL ließ das Paar angesichts des 25. Geburtstags der Show 2019 eine große Hochzeit veranstalten (queer.de berichtete). Dabei kam es freilich zu seifenoperartigen Komplikationen (queer.de berichtete). (cw)