Horst Schlämmer kehrt als Werbefigur für kostenpflichtiges HD-Fernsehen zurück

Heute, 17:14h,

Horst Schlämmer war zuletzt 2014 beim Abschied von Hape Kerkeling aus dem Showbusiness zu sehen. Jetzt grantelt die beliebte Kunstfigur aus Grevenbroich wieder, allerdings im fremdem Auftrag: Schlämmer wirbt für das kostenpflichtige Programm-Angebot HD+, mit dem hauptsächlich Satellitenbesitzer Privatsender in gestochen scharfem Bild sehen können. Das Angebot kostet regulär sechs Euro im Monat – wer nicht bezahlen will, sieht RTL, Sat.1 und Co. nur in schlechterer "Standard Definition", also einem verpixelteren Bild, das an Zeiten des Röhrenfernsehers erinnert (öffentlich-rechtliche Sender gibt es ohne Aufpreis in HD).



Der Anfang der Neunzigerjahre von Rosa von Praunheim als schwul geoutete Kerkeling hatte erst vor gut einem Jahr seine Rückkehr ins Showbusiness angekündigt (queer.de berichtete). Der 57-Jährige arbeitet für mehrere Projekte mit der RTL-Gruppe zusammen – etwa für Shows wie "Hape und die 7 Zwergstaaten" , "Ein Abend mit Hape" oder jetzt mit einer Neuauflage von "Club Las Paranjas".

"Sei kein Horst"

In mehrere Werbefilmchen für HD+ zeigt sich Schlämmer wie immer: dickbäuchig, Trenchcoat-tragend und nach wie vor mit keiner Spur von Selbstzweifeln. Das Motto der Spots lautet: "Sei kein Horst. Hol dir HD+." Dabei sagt Kerkeling alias Schlämmer Dinge wie "HD, isch komme!" oder "Isch hab scharf. Weisse Bescheid."

Bereits in der Vergangenheit nutzte Kerkeling sein Repertoire an Kunstfiguren für Produktwerbung – so schlüpfte er etwa in den Fummel, um zu einem Besuch im Möbelhaus Höffner zu animieren.

Auch Horst Schlämmer hat bereits Werbeerfahrung: In den Nullerjahren wollte er mit dem sogenannten "Schlämmerblog" Menschen animieren, Autos des Volkswagen-Konzerns zu erwerben. Darin wurde erzählt, wie Schlämmer seinen Führerschein erwirbt oder in einem VW-Autohaus flirtet. (dk)