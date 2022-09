Flasche ins Gesicht geschlagen: Neuer homophober Übergriff in Frankfurt

Heute, 13:19h,

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei von Frankfurt am Main einen 33-jährigen mutmaßlichen Schläger fest, der einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen an der Konstablerwache erst homophob beleidigt und dann zugeschlagen haben soll. Aufmerksam geworden auf die Tat war die Polizei um 0.55 Uhr, als ein Zeuge eine Streife über eine Schlägerei informierte.



Der 33-Jährige soll nach der homophoben Beleidigung beiden jungen Männern mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem habe er dem 19-Jährigen noch mit einer Glasflasche ins Gesicht gehauen. Beide Geschädigten hätten daraufhin Verletzungen davongetragen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an, zur weiteren Identität des mutmaßlichen Täters teilte die Polizei nichts mit.

Vermehrt queerfeindliche Übergriffe gemeldet

In den letzten Monaten gab es vermehrt Berichte über queerfeindliche Übergriffe in der hessischen Finanzmetropole. Die Polizei kündigte im Juli an, ihre Präsenz insbesondere um die Konstablerwache zu verstärken, um queere Menschen besser vor Gewalt zu schützen (queer.de berichtete). Um bei Hinweisen auf queerfeindliche Übergriffe rascher und gezielter reagieren zu können, seien innerhalb des Präsidiums zudem die Meldewege verbessert worden. Hessens Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) betonte, solche Angriffe könne und werde man nicht hinnehmen (queer.de berichtete).



Erst vor wenigen Tagen startete die Frankfurter Polizei eine Fotofahndung nach einem Zeugen von einem Vorfall aus dem Juni (queer.de berichtete). Ein Unbekannter hatte damals einen aus einer Szenebar kommenden Mann erst homophob beleidigt und anschließend den Kiefer gebrochen. (dk)