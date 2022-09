Am Dresdner CSD hatten am Samstag mehrere tausend Menschen teilgenommen (Bild: SvenLehmannMdB / facebook

Mit einem Zeugenaufruf sucht die Polizei nach drei Angreifern, die zwei Teilnehmer des Christopher Street Days in der Dresdener Altstadt attackiert haben sollen. Die maskierten Unbekannten schlugen am Samstagabend auf einen 18- und einen 27-Jährigen ein und verletzten sie, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Danach flohen die Täter in unbekannte Richtung. Die Verletzten kamen zur Untersuchung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeug*innen, die Angaben zum Sachverhalt und der Identität der Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 4832233 entgegen.



Das war nicht der einzige Übergriff auf CSD-Besucher am Wochenende: Laut Bundespolizei wurde bereits am Mittag ein Teilnehmer auf dem Weg zum CSD am Dresdner Hauptbahnhof beleidigt und verletzt. Einsatzkräfte bemerkten den Angriff, gingen dazwischen und nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen fest, wie die Polizei bei Twitter meldete.

Die SPD in Dresden forderte einen besseren Schutz queerer Menschen. "Ich hoffe, dass die Angriffe so weit wie möglich aufgeklärt und die Täter entsprechend bestraft werden", erklärte der Vorsitzende Albrecht Pallas. Den Angaben zufolge war einer der beiden Teilnehmer, die von den drei Unbekannten attackiert wurden, SPD-Mitglied und in der SPDqueer Sachsen aktiv. Der Angriff sei unvermittelt am Terassenufer erfolgt.



Bei der CSD-Demonstration am Samstag waren nach Polizeiangaben in der Spitze bis zu 7.000 Menschen durch Alt- und Neustadt gezogen. Beim anschließenden Straßenfest wurde unter anderem in einer Schweigeminute dem trans Mann Malte gedacht, der eine Woche zuvor beim CSD in Münster angegriffen worden war und am Freitag im Krankenhaus starb (queer.de berichtete). (cw/dpa)