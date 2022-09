man*Check Berlin sucht Person für Vorortarbeit in allen Szenen

Heute, 19:57h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für das Projekt man*Check für



Vorortarbeit in allen Szenen eine Person für ca. 30 Stunden/Woche



zum nächstmöglichen Zeitpunkt.



Bewerbungsfrist: 03.10.2022



Die LGBTIQ* Szene in Berlin ist eine der größten und spannendsten Europas, bestehend u.a. aus Berliner*innen, Zugezogenen mit und ohne Migrationserfahrung, Geflüchteten und Berlin-Tourist*innen. Sie ist divers, facettenreich, kreativ, innovativ und entwickelt sich ständig weiter.



man*check ist ein Projekt der Gesundheitsförderung mit den Zielgruppen Schwule und andere Männer* mit schwulem Sex zu HIV, Hepatitiden, STI und Substanzgebrauch. Dabei arbeitet man*check Lebensstil akzeptierend und nach den Leitlinien der akzeptierenden Drogenarbeit. man*check ist mit dem Team aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden u.a. nachts und am Wochenende in Clubs, auf Partys und auf Großevents bietet Informationen und Präventionsberatung an. Dafür entwickelt man*check eigene Materialien und Interventionen partizipativ mit den Peers aus den Zielgruppen. Die Vorortarbeitenden bieten auch eigene Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen rund um queere Gesundheit an. Zudem werden diese über Social Media und eine eigene Website promoted.



man*check arbeitet in einem umfangreichen Netzwerk in Berlin mit anderen HIV- und Drogenberatungsstellen und Akteuren im Bereich Prävention und Nachtleben. man*check ist Teil der Initiative Drugchecking Berlin-Brandenburg, des Arbeitskreises HIV-Prävention mit und für Migrant*innen und des Berliner Chemsex-Netzwerks. Bundesweit ist man*check fester Bestandteil des Facharbeitskreises Prävention für Schwule der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., kooperiert mit ICH WEISS WAS ICH TU und ist Teil des Zusammenschlusses von Präventionsprojekten aus den "schwulen" Metropolenstädten Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Berlin.



Aufgaben:

● Vorortarbeit zu HIV/Hepatitiden, STI sowie Substanzgebrauch

● Konzeption und Durchführung von Aktionen für Schwule und andere Männer*, die Sex mit Männern* haben in den jeweiligen Szenen

● Akquise und Betreuung von Ehrenamtlichen

● Kontaktpflege zu anderen Organisationen und Einzelpersonen aus der Szene

● Mögliche Schwerpunktthemen: Prävention mit queeren Geflüchteten, sexuelle Vielfalt und/oder Antistigma



Anforderungen:

● Abschluss in Pädagogik, Soziale Arbeit, Public Health oder vgl. Qualifikation

● selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, kommunikative Fähigkeiten

● Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (beide mindestens B2)



Wünschenswert:

● fundierte Szenekenntnisse

● Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen

● fundierte Kenntnisse in der Primärprävention bei Schwulen und Männern* mit schwulem Sex, zu Substanzgebrauch und Chemsex

● weitere Sprachkenntnisse



Kann:

● Kenntnisse im Bereich gängiger Blogsoftware (WordPress etc.)

● Führerschein Klasse B



Weitere Infos:

Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bitte mit Kennwort: A3/2022/15 bis 03.10.22

per E-Mail an: oder

per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen:

Rolf de Witt, Tel. 030/446688-371 oder