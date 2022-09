Fassbinder-Hommage eröffnet am Donnerstag das queerfilmfestival

Von Johannes Streb

"Die besten queeren Filme des Jahres": Am Donnerstag, den 8. September 2022 beginnt das queerfilmfestival, das in dieser Ausgabe 19 nicht-heteronormative Filme zeigt. Bei zahlreichen Vorstellungen werden Filmemacher*innen vor Ort sein – darunter etwa François Ozon oder Rosa von Praunheim.



Zu sehen sind filmische Leckerbissen aus Cannes, Toronto, Locarno und der Berlinale mit Aufführungen in 17 Kinos und 13 Städten. Bis zum 14. September dürfen die Besucher*innen mit queeren zeitgenössischen Filmen und verschiedenen Genres rechnen und dabei handlungstechnisch den gesamten Erdball bereisen.



Auch dieses Jahr begleitet queer.de das queerfilmfestival wieder mit einem täglichen Event-Blog.

07.09., 07:38h

Mit François Ozon geht's am Donnerstag los!



Szene aus "Peter von Kant" (Bild: Carole Bethuel / Foz)

Die liebevolle Hommage an Rainer Werner Fassbinder "Peter von Kant" eröffnet das diesjährige Festival. Es ist der neue Film des französischen Regisseurs François Ozon, der sich schon in "Tropfen auf heiße Steine" oder "Swimming Pool" mit dem Werk Fassbinders auseinandersetzte.



Der satirische Film rund um den titelgebenden Regisseur, der in Köln an den Verlockungen des Genusses und einer impulsiven Zerstörungswut zerbricht, eröffnete schon die diesjährige Berlinale. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Berliner Delphi Filmpalast des queerfilmfestivals wird sowohl Ozon als auch Stéfan Crépon (einer der Darsteller) anwesend sein – für diese Vorführung gibt es auf Instagram oder Facebook noch zwei Freikarten zu gewinnen!

Eine queere Geschichte aus Georgien



Szene aus "Wet Sand" (Bild: Salzgeber)

Raus aus Köln, ab in ein kleines georgisches Dorf am Schwarzen Meer. Elene Naveriani porträtiert in "Wet Sand" die stagnierende Ortsgemeinschaft, die seit Jahrzehnten in Traditionen feststeckt und keinen Platz für queere Liebe lässt. Erst als ein alter Mann Suizid begeht und seine Enkelin aus der Großstadt anreist, beginnt sich dieses Geflecht der unausgesprochenen Wut und Verzweiflung zu lösen.



Ein zutiefst melancholisches und nachdenkliches Stück Kino, das eine traumhafte Szenerie auf die Leinwand malt und gleichzeitig nach der Befreiung queerer Menschen schreit.



