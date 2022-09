Trans Kranführerin sucht im Primetime-TV nach Partnerin

Heute, 13:53h, noch kein Kommentar

"Hallo, ich bin die Christin aus der Obersteiermark und suche eine neue Liebe." Mit diesem Worten stellt sich die trans Kranführerin Christin vor. Die 49-Jährige sucht in der neuesten Folge der bereits seit 1997 ausgestrahlten österreichischen Kultshow "Liebesg'schichten und Heiratssachen" als eine von fünf Singles nach einer Beziehung. Die Episode wurde in ORF 2 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.



Die 49-Jährige hält nach einer Partnerin Ausschau – und kann sich auch vorstellen zu heiraten. "Ich suche eine Frau, aber es kann auch eine Transgender-Frau sein, die früher mal ein Mann war", so Christin im Interview. "Ich finde es schön, wenn eine Frau lange Haare hat und sexy ist." Auch "weibliche Rundungen" seien "schön". Christin verrät, dass ihr größtes Hobby ihre Liebe zu "Dirty Dancing" ist. In "Liebesg'schichten und Heiratssachen" zeigt sie, dass sie auch gerne das Tanzbein schwingt. Bei Interesse können sich Frauen beim Österreichischen Rundfunk melden (Tel. +43 800 4430 140).

Kuppelshow in Mediathek verfügbar

Die neueste Folge von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" hatte in Österreich 902.000 Zuschauer*innen, was einem fabelhaften Marktanteil von 35 Prozent entspricht (zum Vergleich: die letzte Folge des quotenträchtigen Formats "Tatort" erreichte in Deutschland nicht einmal 30 Prozent). Die Kuppel-Sendung ist noch bis Sonntag in der ORF-Mediathek abrufbar – auch außerhalb Österreichs. Zudem wird die neue Folge am Samstag um 10.45 Uhr in 3sat ausgestrahlt und ist anschließend auch in der 3sat-Mediathek verfügbar.



Der ORF sucht übrigens in seiner Kuppelshow nicht das erste Mal eine neue Liebe für eine trans Person: Bereits letztes Jahr suchte trans Mann Marc nach einer Frau fürs Leben (queer.de berichtete). Hunderte Menschen haben in den letzten 25 Jahren über die Show schon ihr Liebesglück gefunden – es soll bereits rund 50 Eheschließungen gegeben haben, darunter auch fünf von gleichgeschlechtlichen Paaren. (cw)