Bei Bill Kaulitz wurde eine Vorstufe von Hautkrebs festgestellt

Bill Kaulitz berichtet von einer erschreckenden Diagnose – gibt aber auch Entwarnung (Bild: Dominik Wilzok)

Beim 33-jährigen Sänger Bill Kaulitz wurde eine Vorstufe von schwarzem Hautkrebs diagnostiziert. Das hat der Tokio-Hotel-Frontmann am Mittwoch auf Instagram bekannt gegeben. In seiner Story teilte der hauptsächlich in den USA lebende Sänger, der am 1. September zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom seinen 33. Geburtstag gefeiert hatte, eine eindringliche Botschaft: "Leider nicht nur gute Nachrichten zu meinem 33. Geburtstag! Das ist auch passiert. Meine Biopsie kam zurück."

Alle Zellen wurden entfernt

Dazu veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn im OP-Hemd auf dem Untersuchungstisch zeigt. Das Ergebnis sei "schwer atypisch, Prä Melanom, Prä Krebs". Schwarzer Hautkrebs ist die gefährlichste Form der Hautkrebserkrankungen.



Doch Kaulitz gibt in seiner Story auch Entwarnung: "Nach meiner kleinen Operation heute und der Entfernung aller Zellen sollte alles gut sein." Dank seiner Vorsorgeuntersuchung sei die Vorstufe frühzeitig entdeckt worden. Er werde sich auch weiterhin regelmäßig durchchecken lassen.



Kaulitz berichtete seinen Fans aber nicht nur von seiner Erkrankung, sondern startete gleichzeitig einen Aufruf. Jeder sollte sich regelmäßig auf Hautkrebs untersuchen lassen. Der Sänger selbst gehe alle sechs Monate zur Vorsorge. "Tut euch selbst einen Gefallen und macht dasselbe", so der 33-Jährige. "Lasst euch auf Hautkrebs untersuchen!"



Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2015 kam zu dem Ergebnis, dass schwule und bisexuelle Männer eher an Hauptkrebs erkranken als heterosexuelle Männer (queer.de berichtete). Grund sei, dass diese Gruppe öfter Bräunungsstudios aufsuche. (spot/cw)