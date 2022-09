EU sichert sich mehr als 170.000 Dosen Affenpocken-Impfstoff

Insgesamt hat sich die EU rund 330.000 Dosen Affenpocken-Impfstoff des Unternehmens Bavarian Nordic gesichert

Heute, 10:12h, noch kein Kommentar

Die Europäische Union hat sich weitere 170.920 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken gesichert. "Obwohl wir glücklicherweise rückläufige Tendenzen beobachten, werden wir nicht aufhören, uns auf das vorzubereiten, was kommen könnte", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch in Prag.



Insgesamt habe die neue EU-Behörde Hera zur Vorsorge von Gesundheitskrisen nun mehr als 330.000 Dosen Affenpocken-Impfstoff des Unternehmens Bavarian Nordic gesichert. Nach Angaben der EU-Kommission sollen die neuen Dosen vor Ende des Jahres ausgeliefert werden können.



Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC gibt es mit Stand 1. September 18.463 bestätigte Affenpocken-Fälle in den 27 EU-Staaten sowie in Norwegen und Island. (cw/dpa)