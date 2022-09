EU-Generalanwältin: Polen diskriminiert Homosexuelle

Heute, 11:16h,

Der Abschluss eines Vertrags mit einem oder einer Selbständigen darf nicht wegen der sexuellen Orientierung abgelehnt werden. Ein Unternehmen könne nicht die freie Wahl des Vertragspartners oder der Vertragspartnerin geltend machen, um eine solche Diskriminierung zu rechtfertigen, erklärte am Donnerstag am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg die zuständige Generalanwältin Tamara Capeta in sogenannten Schlussanträgen. Es ging um den freien Mitarbeiter eines Fernsehsenders in Polen (Az. C-356/21).



Er veröffentlichte zusammen mit seinem Lebensgefährten ein Weihnachtslied, das für Toleranz warb. Wenig später beendete der Sender die langjährige Zusammenarbeit, woraufhin der Mann in Warschau vor Gericht zog. Er klagte auf die Zahlung von umgerechnet 10.160 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld.



Das Gericht in Warschau zweifelt an der polnischen Regelung, mit der die europäische Gleichbehandlungsrichtlinie umgesetzt wurde. Demnach kann bei der Wahl eines Vertragspartners die sexuelle Ausrichtung berücksichtigt werden. Diese Ausnahme sehe die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2000 aber nicht vor, da sie zum Schutz der Freiheit anderer Menschen nicht notwendig sei, erklärte Capeta nun.

Capeta: Homofeindliche Gesetzeslücke verhindert Durchsetzung von EU-Recht

Die Einschränkung der freien Wahl von Vertragspartnern schütze andere wichtige Werte wie die Gleichbehandlung im Beruf. Firmen könnten dennoch den am besten geeigneten Kandidaten auswählen. Das Gericht in Warschau dürfe die entsprechende polnische Vorschrift nicht anwenden, erklärte Capeta weiter. Sie verhindere die Durchsetzung des europäischen Rechts, nicht wegen der sexuellen Ausrichtung diskriminiert zu werden.



Die Richterinnen und Richter am EuGH müssen sich bei ihrer Entscheidung nicht an das Gutachten der Generalanwältin halten. Sie orientieren sich aber in der großen Mehrheit der Fälle daran – etwa im letzten Jahr, als das Gericht Bulgarien verurteilte, weil das Land die Freizügigkeit von Regenbogenfamilien eingeschränkt hatte (queer.de berichtete). Ein Termin für das Urteil wurde noch nicht angekündigt. (AFP/dk)