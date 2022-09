Fünfteilige Glööckler-Doku läuft am Samstagnachmittag

Heute, 11:57h, noch kein Kommentar

"Ist dieser Sendeplatz wahrlich 'pompöös'? Wohl eher nicht." Mit diesen Worten kommentierte das Branchenmagazin DWDL, dass die aus fünf Episoden bestehende Doku "Pompöös! Die fabelhafte Welt des Harald Glööckler" am Samstagnachmittag gezeigt wird – offenbar als Kontrastprogramm zu den parallel laufenden Spielen der Fußball-Bundesliga.



Die erste Folge läuft am 1. Oktober um 15.20 Uhr – zwischen der Pseudo-Doku-Soap "Blaulicht-Report" und dem Boulevardmagazin "Explosiv – Weekend". Außerdem wird die Show im sendereigenen Streamingportal RTL+ angeboten.

"Großes Herz, das besonders für seinen Hund Billy King schlägt"

In "Pompöös! Die fabelhafte Welt des Harald Glööckler" begleiten Kameras den extrovertierten Modedesigner etwa bei der Planung einer Show in Wien, bei einer Modenschau in Berlin oder bei einer Privatfeier zu seinem 57. Geburtstag in Kirchheim. Dabei soll laut RTL gezeigt werden, dass "hinter der Fassade des 57-Jährigen ein großes Herz steckt, das besonders für seinen Hund Billy King schlägt". Doch es laufe nicht alles nach Plan: "Bei einer Haartransplantation erreicht ihn eine traurige Botschaft, die nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben seines treuen Begleiters Billy King durcheinanderbringt!"



Glööckler hatte im Januar beim Dschungelcamp teilgenommen und landete am Ende auf dem vierten Platz (queer.de berichtete). Er war danach bei mehreren Formaten der RTL-Gruppe zu sehen. Seine eigene Show "Unser neues tierisches Zuhause" erreichte aber nur maue Quoten (queer.de berichtete). (dk)