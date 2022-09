Europäische Dragqueens auf einem Roadtrip durch Amerika

Heute, 14:00h, noch kein Kommentar

Elyssa Fleur, Miss Ivanka T. und Vivienne Lovecraft sind die Stars der neuen RTL+-Doku "Drag me to the USA". Dabei erleben sie nach Senderangaben "ein wildes und verrücktes Abenteuer voller Emotionen, Empowerment und Selbstfindung am Puls der Queer-Community". Der Roadtrip führt das Trio von New Orleans bis ins 2.700 Kilometer entfernte Los Angeles. Die Sendung läuft ab 29. September im Streamingportal RTL+.



Auf ihrer Reise erleben die drei Queens die Realität der USA, vom bunten Mardi Gras in New Orleans mit seiner Vielfalt und Skurrilität, über eine deutschstämmige Stadt in Texas oder eine Cruising Area mitten in der Wüste bis hin zu fast vergessenen Durchfahrtsorten und der verführerisch falschen Glitzerwelt Los Angeles. Dabei treffen die Queens auf viele inspirierende Menschen. Dabei finden sich Miss Ivanka T., Elyssa Fleur und Vivienne Lovecraft auch selbst – die drei kannten sich vorher nicht und hatten auch noch nie die Vereinigten Staaten besucht.



"Drag me to the USA" wurde im Frühjahr gedreht und von der eitelsonnenschein GmbH im Auftrag von RTL+ produziert. Der große Abschluss der Tour wird im Berliner SchwuZ mit einem großen Wiedersehen gefeiert.

Die drei Queens sind in Deutschland bekannt: Miss Ivanka T. (26) kommt ursprünglich aus Österreich und hat sich einen Namen gemacht als eine der bekanntesten Dragqueens mit makellosem Make-up und ist die Dragqueen-in-Residenz im SchwuZ Club in Berlin. Gemeinsam mit "Prince Charming"-Kandidat Robin Solf moderiert sie Deutschlands beliebtesten Schwulen-Podcast "GAG – Der Podcast". Sie saß außerdem bei der RTL-Dragshow "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" in der Jury (queer.de berichtete).



Vivienne Lovecraft (31) wurde auf den Philippinen geboren, lebt aber in Deutschland, seit sie vier Jahre alt ist. Sie arbeitet tagsüber in einer Kreativagentur in Berlin und macht nachts Drag.



Elyssa Fleur (27) ist eine schweizerische Drag Queen aus Neuchâtel. Ihre Aktivitäten sind vielfältig und reichen von Unterhaltung, Podcasting, Lehrvideos und Social-Media-Aktivisten bis hin zu Tanz. Drag hat ihr nach eigener Aussage das Leben gerettet. (cw)