NRW: Kriminalitätsstatistik nach Tod von Malte C. auf dem Prüfstand

Queerfeindliche Straftaten sollen in der Kriminalitätsstatistik in Nordrhein-Westfalen künftig besser ausgewiesen werden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte im Düsseldorfer Landtagsinnenausschuss am Donnerstag eine entsprechende Prüfung an. Der Ausschuss behandelte den Tod des 25-jährigen trans Manns Malte C. in Münster, der vom mutmaßlich queerfeindlichen 20-Jährigen Nuradi A. niedergeschlagen wurde und starb.



"Ich möchte den Angehörigen des jungen Mannes, der mit seinem Handeln viel Zivilcourage bewiesen hat, mein herzliches Beileid aussprechen", so Reul. "Sein Mut hat ihn letztlich das Leben gekostet."



Seit 2017 seien 18 solcher Straftaten in Nordrhein-Westfalen registriert worden. Bei acht dieser Taten seien 13 Verdächtige ermittelt worden. Er würde das Dunkelfeld künftig besser gerne ausleuchten und mehr über die Täter wissen: "Was sind das eigentlich für Menschen, die andere Menschen angreifen, weil sie eine andere sexuelle Ausrichtung oder ein anderes Geschlechterverständnis haben?", fragte Reul. "Die Landesregierung zeigt null Toleranz bei Gewalt. Das gilt für Gewalt gegen jeden Menschen in Nordrhein-Westfalen."

Ein Staatsanwalt berichtete, dass es sich bei dem festgenommenen Verdächtigen um einen abgelehnten Asylbewerber aus Russland handelt. Er sei Boxsportler und habe den Ermittlungen zufolge vor der Tat Frauen beim CSD homophob beleidigt, woraufhin der 25-Jährige eingeschritten sei.



Nuradi A. habe ihm daraufhin einen so schweren Fausthieb verpasst, dass das Opfer auf dem Boden aufschlug, sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog und einige Tage später starb. Der 20-Jährige sitzt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.



Die oppositionelle SPD nannte den Bericht von Minister Reul "ernüchternd". So habe der CDU-Politiker keine Angaben zum Polizeiaufgebot beim CSD in Münster machen können. "Wir fordern Innenminister Reul auf, dass er endlich eine Dunkelfeldstudie zu Straftaten gegen queere Menschen in Auftrag gibt", sagte die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Christina Kampmann. Nur so werde es gelingen, queere Hasskriminalität präziser zu erfassen und zu verhindern. Außerdem brauche die queere Community Kontaktbeamt*innen als feste Ansprechpartner*innen bei der Polizei.



Für Malte C. hatte es in den letzten Tagen mehrere Gedenkveranstaltungen gegeben (queer.de berichtete). Auf der Kölner Domplatte fand am Dienstag eine Mahnwache statt.



Auch Europaabgeordnete aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten haben am Mittwoch fraktionsübergreifend mit einer Schweigeminute an Malte C. gedacht. (dpa/dk)