"Aus meiner Haut" mit Queer Lion ausgezeichnet

Die BR/ARTE Kino-Koproduktion "Aus meiner Haut" feierte auf der Critics' Week in Venedig Weltpremiere und wurde am Freitag mit einem Queer Lion ausgezeichnet. Neben dem Teddy Award der Berlinale ist der Queer Lion, der seit 2007 im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig vergeben wird, einer der wichtigsten LGBTI-Filmpreise. Der Film startet am 26. Januar 2023 in den deutschen Kinos.

Ein Spiel der Identitäten

"Aus meiner Haut" erzählt von einem jungen Paar: Als Leyla (Mala Emde) und Tristan (Jonas Dassler) am Steg einer abgelegenen Insel anlegen, merken sie rasch, dass sie an einem rätselhaften Ort gelandet sind. Auf die Einladung einer Bekannten hin wird das junge Paar hier einige Tage im Kreis einer Gemeinschaft verbringen. Ohne genau zu wissen, worauf sie sich einlassen, partizipieren Leyla und Tristan an einer rituellen Praktik, die es ihnen ermöglicht, ihren Körper mit anderen Personen zu tauschen.



Inmitten der insularen Idylle beginnt ein Spiel der Identitäten, das alles verändert – ihre Wahrnehmung, ihre Sexualität, ihr gesamtes Ich. Tristan fühlt sich zunehmend unwohl und bricht den Tausch ab. Leyla distanziert sich immer weiter von Tristan und findet schließlich einen neuen Tauschpartner. Tristan lässt sich auf den Tausch ein und versucht erstmals Leylas Innenleben nachzuvollziehen. Doch für sie stellt sich nur noch die Frage, wie weit sie gehen würde, um nie wieder in ihen Körper zurück zu müssen.

Spielfilmdebüt von Alex Schaad

In seinem Spielfilmdebüt vollzieht Regisseur Alex Schaad ("Invention of Trust"), Gewinner des Studenten-Oscars, ein einzigartiges und überraschendes Gedankenspiel. Das Drehbuch zu seinem Science-Fiction-Liebesfilm verfasste er gemeinsam mit seinem Bruder, dem Schauspieler und Autoren Dimitrij Schaad. Ende September wird "Aus meiner Haut" auch beim Zurich Film Festival zu sehen sein. (cw/pm)