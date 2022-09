Die junge Lesbe, die vor ihrer eigenen Familie flüchten musste

Von Luca Glenzer

Zwangsverheiratungen sind immer grausam. Besonders schlimm aber sind sie für queere Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als sich dem heterosexuellen Zwangskorsett zu entziehen und gleichgeschlechtlich zu begehren und zu lieben. "Um mein Leben" (Amazon-Affiliate-Link ) heißt ein dieser Tage erschienenes autobiografisches Buch aus dem Berliner Querverlag, das sich dieses düsteren und immer noch viel zu oft verschwiegenen Themas annimmt.



Azadiya H. ist gerade mal 20 Jahre alt, als sie ihre jesidische Familie für immer verlässt und untertaucht. Einige Zeit zuvor ist ihre Cousine Berxwedan von ihrem eigenen Vater umgebracht worden. Der Grund: Berxwedan wollte ein selbstbestimmtes, ein freies Leben führen. Sie wollte selbst bestimmen, mit wem sie schläft, als was sie arbeitet, ob sie heiratet und wenn ja, wen. Diese für viele so selbstverständlichen Lebensziele stellten aus Sicht ihrer Väter und Brüder aber eine derart fundamentale Bedrohung der jesidischen Kultur und der daraus abgeleiteten patriarchalen Familienehre dar, dass die schon länger geäußerten Tötungsandrohungen schließlich in die Tat umgesetzt werden.



Die deutsche mediale Öffentlichkeit zeigt sich für einige Tage erschüttert, bevor wieder andere Themen das öffentliche Geschehen dominieren. Azadiya aber ist nachhaltig am Boden zerstört, wenngleich nicht überrascht über die grausame Tat ihres Onkels. Auch ihr droht das gleiche Schicksal wie Berxwedan, sollte sie es wagen, sich dem Willen ihres Vaters zu entziehen, der sie lieber früher als später verheiraten möchte. So beginnt eine Zeit der Zerrissenheit, des Zauderns und des Zorns, an deren Ende ein gleichsam bitterer wie notwendiger Entschluss steht: Die Flucht vor der Familie und der Versuch eines freien Lebens als Frau, die Frauen liebt.

Das unsichtbare Leid sichtbar machen



"Um mein Leben" ist Anfang September 2022 im Berliner Querverlag erschienen

Die feministische Autorin und Aktivistin Koschka Linkerhand hat gemeinsam mit Azadiya deren Lebensgeschichte aufgeschrieben. Direkt zu Beginn des Buches bedankt sich Azadiya in rührenden Worten bei Linkerhand, nachdem sie über längere Zeit vergeblich nach einer Autorin gesucht hatte, die gemeinsam mit ihr an diesem Buchprojekt arbeiten würde. Immer wieder artikuliert sie im Laufe des Buches die Gewissheit, dass sie auch jetzt – Jahre nach der Flucht – jeden Tag aufs Neue vom "Ehrenmord" bedroht ist – auch wenn sie unter neuer Identität in einer streng geheimen, dementsprechend auch im Buch nicht genannten Stadt wohnt.



Umso wichtiger ist Azadiya – auch das betont sie mehrmals -, dass das Buch geschrieben und schnell veröffentlicht wird, damit ihre Geschichte auch für den Fall des eigenen Ablebens für andere nachlesbar bleiben wird. Denn noch immer gibt es nur wenige autobiografische Bücher wie dieses, die von der Flucht vor dem "Ehrenmord" erzählen. Die wenigen, die die Flucht vor der eigenen Familie auf sich nehmen, trauen sich meist aus nachvollziehbaren Gründen nicht, in der Öffentlichkeit darüber zu berichten, weshalb ihr Leid in der Regel unsichtbar bleibt.



Azadiya aber will gesehen werden, um das ihr und vielen anderen Frauen und Mädchen widerfahrende schreiende Unrecht ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Seit vielen Jahren schon ist sie bei Instagram mit einem Account aktiv, auf dem sie anonym über ihre Erfahrungen berichtet und mit anderen Menschen in Kontakt tritt – mal mit jungen Mädchen, die selbst Angst vor Zwangsverheiratung oder innerfamiliärer und -kultureller Homophobie haben, mal mit machistischen Männern, mit denen sie offensiv über das unabdingbare Recht auf weibliche Selbstbestimmung streitet.

Verknüpfung von individuellem und strukturellem Leid

Im Zentrum des Buches steht Azadiyas Lebens- und Leidensgeschichte. Dennoch ist es Koschka Linkerhand als materialistischer Feministin wichtig, die Schilderungen Azadiyas in einen gesellschaftlichen Gesamtkontext einzubetten, um anhand individueller Erfahrungen das manchmal nur schwer zu greifende strukturelle Unrecht fassbar zu machen. So setzt Linkerhand langen Erzählpassagen Azadiyas immer wieder auch eigene biografische Schilderungen zur Seite, wodurch die oft unterschiedlichen, manchmal dann aber doch ähnlichen Erfahrungen als Frau und Lesbe in dieser Gesellschaft fruchtbar in Beziehung zueinander treten.



So erwächst aus einem anfangs autobiografischen Buch über die beständige Gefahr des Ehrenmords schlussendlich ein flammender Appell für uneingeschränkte Selbstbestimmung und ein Leben in radikaler Freiheit. Ein Appell, der sich nicht nur, aber ganz besonders an Frauen und Lesben richtet, die nach wie vor am stärksten unter Zwangsverheiratung, Ehrenmorden und patriarchalen Strukturen zu leiden haben.

Koschka Linkerhand, Azadiya H.: Um mein Leben: Ein biografischer Bericht. 232 Seiten, Querverlag. Berlin 2022. Taschenbuch: 18 € (ISBN 978-3-89656-321-7). E-Book: 9,99 €