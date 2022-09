Was sagt das Bundesheer zur schwulen Soldaten-Lovestory?

Von Dieter Oßwald

Heute, 09:28h, noch kein Kommentar

Am Samstag wurde die Koproduktion "Eismayer" von ZDF/Das kleine Fernsehspiel und ARTE in der "Settimana Internazionale della critica" bei den Filmfestspielen von Venedig 2022 mit dem Preis "Bester Spielfilm" ausgezeichnet. David Wagners Spielfilmdebüt hatte bei der Kritiker*innen-Woche der Filmfestspiele seine Weltpremiere



Vizeleutnant Charles Eismayer (Gerhard Liebmann) ist der gefürchtetste Ausbilder beim österreichischen Bundesheer. Verheiratet mit Christina Eismayer (Julia Koschitz) und Vater eines kleinen Sohnes führt er ein Doppelleben, denn in Wahrheit ist er schwul. Als der junge Mario Falak (Luka Dimić) bei ihm seinen Dienst antritt und dabei offen zu seiner Homosexualität steht, krachen die beiden schicksalhaft aufeinander. "Eismayer" basiert auf der wahren Liebes-, Lebens- und Leidensgeschichte von Charles Eismayer und Mario Falak, die sich nach ihrem Coming-out als erstes schwules Paar in Gardeuniform in einer österreichischen Kaserne das Ja-Wort gaben (Filmkritik von queer.de).



Regisseur David Wagner, Jahrgang 1982, wuchs im Speckgürtel um Wien auf. Er studierte an der Tisch School of the Arts in New York und der Hamburg Media School. Seine Kurzfilme liefen auf renommierten internationalen Festivals und wurden mehrfach prämiert. "Eismayer" ist sein Spielfilmdebüt, für das Drehbuch wurde er mit Script Talent Award 2019 ausgezeichnet. Wir hatten vor der Auszeichnung in Venedig die Gelegenheit, mit Wagner über seinen Film zu sprechen.



Regisseur David Wagner (Bild: sixpackfilm)

Herr Wagner, wie erfährt man von der Einladung nach Venedig?



Die Information habe ich von unserem Produzenten bekommen. Er schrieb mir eine SMS, in der stand: "Check you Email, bro.". Darin stand dann, dass Venedig begeistert sei und "Eismayer" einlädt.



Was halten Sie vom Prädikat "schwuler 'Full Metal Jacket'"?



Wenn man lediglich die Story kennt, kann ich das Prädikat verstehen. Wenn man den Film gesehen hat, wird man ihn vermutlich nicht mehr so einordnen. Die Ausbildungsmethoden sind bei "Eismayer" tatsächlich noch immer so klassisch wie bei "Full Metal Jacket" oder "Jarhead": Man muss die jungen Männer erst einmal brechen, um sie dann neu aufzubauen. Das war früher tatsächlich so auch der Fall beim österreichischen Bundesheer. Allerdings liegt der Fokus bei uns nicht so sehr auf der Ausbildung. Mich hat diese Liebesgeschichte zutiefst berührt: Zwei Soldaten finden zueinander in einer Welt, in der alles dagegen spricht.



Wie waren Ihre eigenen Erfahrungen beim Militärdienst?



Ich hatte mich damals aus Zeitgründen für das Bundesheer entschieden. Acht Monaten Wehrdienst standen zwölf Monate Zivildienst gegenüber. Für mich war das eine ziemlich steile Erfahrung, weil ich so überhaupt gar nicht der Typ für das Militär bin. Allerdings bin ich ganz gut durchgekommen und habe keine traumatischen Erlebnisse davongetragen.

Als Regisseur standen Sie nun auf der anderen Seite und alle hörten auf Ihr Kommando…



Ich muss schon zugeben, das hat Spaß gemacht. (lacht) Damals fühlte ich mich oft unsicher. Jetzt kam ich in die Kaserne zurück, und alle warteten auf meine Befehle: Wo willst du die Autos haben? Wie viele Soldaten sollen wir dir aufstellen? Das war schon ziemlich cool!



Wie sind Sie auf die Story vom Eismayer gestoßen?



Ich habe als Filmstudent die Geschichte vom Eismayer in einer Zeitung gelesen und dachte: Das ist der Jackpot für einen Film! Allerdings hatte ich befürchtet, dass diese Story längst von anderen Kinomachern aufgegriffen worden ist. Die Reaktion von meinem Dozenten auf die Idee war dann so überschwänglich, dass ich recherchierte und entdeckte, noch niemand war an dem Stoff dran.



Wie hat Charles Eismayer auf die Idee für einen Film reagiert?



Der Eismayer ist relativ extrovertiert. Am Anfang war er schon skeptisch, zugleich war er interessiert und wollte mich kennenlernen. Er lud mich in seine Wohnung ein und erzählte mir sein ganzes Leben in allen Details. Im Anschluss meinte er, er hätte ein gutes Gefühl und ließ mich machen, was ich wollte. Dieses komplette Vertrauen fand ich sehr schön.



Es gab gar keine Einmischung von Eismayer?



In die Geschichte selbst hat er sich nicht eingemischt. Er machte nur Vorschläge bei seinen Dialogen, wenn sie ihm falsch vorkamen. Bei militärischen Dingen hat er gleichfalls darauf aufmerksam gemacht, wenn wir nicht die richtigen Bezeichnungen verwendeten.



Unter den Rekruten hat Charles Eismayer den Ruf, einer der härtesten Ausbilder zu sein (Bild: Filmladen)

Wie reagierte sein Partner Mario Falak auf die Filmidee?



Der Mario hat sich überhaupt nicht eingemischt, dem war der Film wirklich komplett egal. Sogar bei meinem Interview mit Charles saß er mit Kopfhörer in seinem Zimmer am Computer. Vielleicht haben die beiden auch gar nicht damit gerechnet, dass dieses Projekt tatsächlich als Kinofilm zustande kommt.



Etwas überraschend fällt auf, dass es so gut wie keine homophoben Reaktionen der Kameraden auf den schwulen Mario gibt…



Das habe ich ganz bewusst so dargestellt. Diese Rekruten sind für mich die neue Generation. Da fällt vielleicht zwar noch immer einmal das Wort "Schwuchtel", aber die Haltung insgesamt ist mittlerweile schon eine ganz andere. Die neue Generation geht mit Diversität und Vielfalt viel besser um und zeigt weitaus mehr Toleranz als frühere Generationen.



Auf Diversität legt auch das Bundesheer mittlerweile großen Wert, "im gegenwärtigen Ausbildungssystem nehmen der respektvolle Umgang, Diversität und interkulturelle Kompetenz einen besonderen Stellenwert ein", heißt es in der offiziellen Stellungnahme zu dem Film. Wie sah die Unterstützung aus?



Das Bundesheer zu überzeugen war nicht ganz einfach. Da gab es eine große Skepsis, dass der Film ein negatives Bild zeige. Eine Unterstützung offiziell abzulehnen, konnte man sich nicht leisten. Deswegen ging man in die Flucht nach vorn. Zum Beispiel war es Bedingung, dass der Film nicht 2022 spielt, sondern in der Vergangenheit. Das war für uns kein Problem, weil die Geschichte ohnehin vor zehn Jahren passierte. Seit meinem Wehrdienst hat sich im Bundesheer schon einiges verbessert, aber es geht viel zu langsam. Aber es tut sich etwas!



Luka Dimić, der Darsteller von Mario Falak, war im Vorjahr bei der Kampagne #ActOut dabei – spielt die sexuelle Orientierung eine Rolle bei der Besetzung queerer Figuren?



Ich habe Luka nicht deswegen besetzt, weil er schwul ist. Schauspielerisch hat es natürlich den Vorteil, wenn jemand eigene sexuelle Erfahrungen mit Männern hat, kann er das bei der Darstellung von intimen Szenen einsetzen. Er kann auch seinen Partner, der vielleicht nicht schwul lebt, in solche Zärtlichkeiten auf eine ganz andere Art hereinholen. Ich habe auch schon Männer geküsst, aber als Heterosexueller hat sich das immer seltsam angefühlt für mich, weil ich es ganz einfach nicht gewohnt bin.



Was sollte das Publikum aus "Eismayer" mitnehmen?



Ich hoffe, die Zuschauer werden zum Nachdenken gebracht. Es wäre schön, wenn sich Menschen ermutigt fühlen, zu sich selbst zu stehen, so wie der Charles Eismayer. Zugleich hoffe ich, dass die Aussagen des Bundesheers zu Diversität und Toleranz auch in Realität umgesetzt werden. Man wird da nun sicher mehr hinschauen als früher.