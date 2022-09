Elif kritisiert Queerfeindlichkeit: "Tu irgendwas Gutes, anstatt Leute zu hassen"

Heute, 13:49h, noch kein Kommentar

Die deutsch-türkische Musikerin und Songschreiberin Elif fordert in einem Interview mit dem "Playboy" mehr Toleranz von der Gesellschaft ein. Sie kritisierte, dass es innerhalb und außerhalb der türkischen Community Hass gegenüber queeren Menschen gebe.



"Ich finde halt, es ist nicht die Aufgabe von Menschen, andere Menschen zu beurteilen oder zu verurteilen. Das macht Gott. Viele Leute, und zwar nicht nur die türkische Community, haben zum Beispiel einen großen Hass auf Homosexuelle und auf die gesamte LGBTQ-Bewegung – sie denken, dass sie diese Menschen bekehren können", erklärte die 29-jährige Berlinerin. "Aber, ey: Bevor du Hass in die Welt setzt, setz doch einfach Liebe in die Welt. Guck, dass du den Müll trennst, dass du freundlich bist zu den Menschen, Geld spendest. Tu irgendwas Gutes, anstatt Leute zu hassen. Jeder Mensch hat das Recht zu glauben, was er will, zu lieben, wen er will. Wer sind wir, darüber zu urteilen?"

"Das liegt an dem religiösen Aspekt, denke ich"

In dem Gespräch kritisierte sie auch, dass es aus der türkischen Community Kritik gegeben habe, dass sich zwei Deutsch-Türkinnen, Sila Şahin und Yeliz Koc, im "Playboy" ausgezogen hatten. "Das liegt an dem religiösen Aspekt, denke ich", so Elif. Es werde eben als "Sünde" angesehen, seinen Körper zur Schau zu stellen.



Elif war 2009 im Alter von nur 16 Jahren bekannt geworden, als sie in der ProSieben-Castingshow "Popstars" den zweiten Platz belegte. Danach brachte sie mehrere erfolgreiche Songs heraus. Ihr Album "Nacht" schaffte es 2020 in die Top Ten der deutschen Charts, ebenso wie ihre Single "Augen zu", die sie mit dem Rapper Samra aufgenommen hatte.

Vergangenes Jahr trat sie für die Türkei beim Free European Song Contest mit dem Song "Alles Helal" auf, mit dem sie den sechsten Platz unter 16 Acts belegte. Bei den Lied handelte es sich laut der Sängerin um einen Protestsong gegen Gewalt gegen Frauen und LGBTI. In der live auf ProSieben ausgestrahlten Show trat Elif mit einem blau Auge auf (queer.de berichtete). (dk)