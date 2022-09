Schauspielpreise für "Toubab" und "Große Freiheit"

Heute, 15:52h,

Erfolge für Filme mit queerer Thematik beim Deutschen Schauspielpreis 2022: Für das Drama "Große Freiheit" konnte der 36-jährige Franz Rogowski am Freitag in Berlin den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer dramatischen Hauptrolle abräumen. Er stellt in der österreichisch-deutschen Koproduktion Hans dar, der wegen seiner Homosexualität sowohl in Nazi-Deutschland als auch in der Bundesrepublik auf Grundlage des Paragrafen 175 verfolgt wird. Der Film war bereits im Juni mit zwei Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).

Rogowski teilt sich den Preis mit Meltem Kaptan, die für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ausgezeichnet wurde. In dem auf realen Tatsachen basierenden Drama geht es um die Inhaftierung von Murat Kurnaz im Gefangenenlager der Guantanamo Bay und den Rechtsstreit seiner Mutter um dessen Freilassung.

Gleich zwei Preise gingen an die Buddy-Komödie "Toubab": Farba Dieng und Julius Nitschkoff erhielten die Auszeichnung als bestes Duo. Die beiden stellten stellten die Hetero-Freunde Babtou und Dennis dar, die einander heirateten, um Babtous Abschiebung aus Deutschland zu verhindern. Außerdem wurde Seyneb Saleh für die beste schauspielerische Leistung in einer dramatischen Nebenrolle geehrt.

Der Schauspielpreis wird vom Bundesverband Schauspiel vergeben. Die Auszeichnung wurde während der Berlinale 2012 zum ersten Mal verliehen. Insgesamt wurden dieses Jahr zwölf Preise verliehen. Erstmals wurden die Auszeichnungen dieses Jahr nicht mehr nach Frauen und Männern getrennt (queer.de berichtete). (cw)