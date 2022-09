Kostenlose Workshops erklären Queers die Social-Media-Welt

Ravi Walia leitet den ersten Workshop

Heute, 12:35h, noch kein Kommentar

Hilfreiche Tipps (nicht nur) für die queere Projekt- und Vereinsarbeit: In der neuen Kölner Workshop-Reihe "Digitale Innovation" des Neue Medien e.V. erhalten alle Interessierten einen Einstieg in die Social-Media-Welt und in die Herstellung qualitativ hochwertigen Contents (z.B. Podcasts, Blogs, Vlogs).



Expert*innen und Moderator*innen geben in den Community-Workshops Ratschläge und Hinweise, wie sich Techniken aneignen lassen, welche Plattformen sinnvoll sind und wo man Hilfe und Unterstützung finden kann. Gemeinsam mit den Teilnehmenden soll ermittelt werden, welche Workflows für sie am besten sind.



Die kostenfreien Workshops finden als Präsenzveranstaltung monatlich sonntags von 16 bis 18 Uhr in den Räumen des Café Bach in der Pipinstraße 7 am Heumarkt statt. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmendenzahl auf 15 Personen begrenzt ist.



Den ersten Workshop am 18. September 2022 unter dem Motto "Podcast, Vlog, Social Media" wird Ravi Walia leiten. Der Inhaber einer Social-Media-Agentur, die u.a. die Auftritte von Barbara Becker und Verona Poth betreut, und erfolgreiche Podcaster soll erklären, wie es hinter den Kulissen der sozialen Medien aussieht, welche Apps und Plattformen wichtig sind, wie man auf Instagram und Co. berühmt wird und welche Tricks man nutzen kann, um seine Reichweite zu erhöhen. Am Beispiel seiner "Ravi Walia Show" wird er zudem ausführlich auf die Produktion eines Podcasts eingehen. (cw/pm)