Halle: Polizei ließ Rechtsextremisten CSD stören

Sven Liebich redete gegen den CSD an – von dort schallte es zwischenzeitlich "Halt die Fresse" im Chor zurück

Die Veranstalter des CSD in Halle erheben nach dem Pride vom Samstag schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Diese sei gegen Hetze und Gewalt durch einen stadtbekannten Rechtsextremisten und seine Anhänger nicht ausreichend vorgegangen und hätte so den CSD und seine Teilnehmenden nicht ausreichend geschützt.



Gemäß Berichten in Medien und sozialen Netzwerken hatte der Rechtsextremist Sven Liebich eine Eilversammlung auf dem Marktplatz angemeldet, wo auch das CSD-Straßenfest stattfand. Vom Dach eines mit Anti-Corona-Maßnahmen-Sprüchen plakatierten Vans aus soll er mit Mikro und Lautsprecher unter anderem queerfeindliche Sprüche wie "Ihr seid Parasiten dieser Gesellschaft" von sich gegeben haben, ohne dass die Polizei eingeschritten sei. In sozialen Netzwerken wird auch von Übergriffen von Anhängern Liebichs auf CSD-Teilnehmende berichtet. Offenbar kam es dabei zu keinen größeren Verletzungen.



"Dass die Versammlungsbehörde dem Rechtsextremisten Sven Liebich erlaubt hat, seinen Hass so dicht am CSD-Straßenfest zu verbreiten, ist nicht hinnehmbar", kritisierten am Montag der Vorsitzende der AIDS-Hilfe Halle, Marcel Dörrer, und der Vorsitzende des BBZ "lebensart", Hendrik Lange. So falle der Rechtsextremist immer wieder durch stark sexualisierte Sprache auf. Sowohl am Straßenfest als auch an der Demo hätten viele Kinder und Jugendliche teilgenommen, so die Veranstalter.

CSD-Demo angehalten, Lautstärke reduziert

Zur "traurigen Wahrheit" gehöre dazu, dass die Polizei nicht gegen Liebichs "Beleidigungen gegenüber Teilnehmenden des CSD sowie Politiker*innen vorgegangen" sei, so der CSD weiter. Ebenso sei auszuwerten, warum die Polizei zwischenzeitlich um den Stopp des Demonstrationszuges auf dem Weg zum Marktplatz gebeten habe. "Zudem hat die Polizei die Veranstaltenden des Straßenfests im Sinne eines 'Kompromisses' dazu gedrängt, die eigene Veranstaltungslautstärke stark zu reduzieren, damit der Rechtsextremist seinen Hass ungestört verbreiten kann. Damit die Polizei endlich tätig wird, wenn der Demozug den Markt erreicht, haben wir uns als Veranstaltende darauf leider eingelassen."



Beim #CSDHalle ist heute auch die extreme Rechte anwesend, der Neonazi Sven Liebich und seine in Teilen gewaltbereiten Anhänger*innen.



Die @Polizei_HAL lässt die in Teilen Gewaltbereiten etwa 20 Meter neben dem CSD stehen. Und es kommt zu einem Übergriff. 1/ pic.twitter.com/bWNbFDx3n4 Halle gegen Rechts (@HalggR) September 10, 2022 Twitter / HalggR | Tweet und Thread von "Halle gegen Rechts" zu den Vorfällen am Samstag

Letztlich nehme man "traurig" zur Kenntnis, "dass die Polizei im Sinne des Rechtsextremisten den Demozug angehalten und damit 2.000 Menschen in ihrem Demonstrationsrecht eingeschränkt hat", so der CSD über die Polizei. "Sie hat 'zum Schutz' des kleinen Häufleins um den Rechtsextremisten auch den Straßenbahnverkehr für einen großen Teil der Stadt blockiert. Zudem hat sie Angriffe der Rechtsextremisten auf Teilnehmende unserer Veranstaltung nicht verhindert. Im Sinne einer Rechtsgüterabwägung und zur Gefahrenabwehr hätte die Polizei anders handeln müssen – im Sinne der Demokratie und der Vielfalt in der Stadt allemal."



Man werde das Gespräch mit den Behörden suchen, um die Vorfälle zu besprechen "und dafür Sorge zu tragen, dass der nächste CSD in Halle nicht durch Nazis gestört wird". An dem CSD hatten rund 2.000 Menschen teilgenommen. Er stand unter dem Motto "Queer denken statt querdenken". Veranstaltungen im Rahmen der Pride Weeks halten noch an, Informationen dazu bietet die CSD-Webseite.



Der #csdhalle gestern war sehr gelungen. Leider hat er gezeigt wie wichtig er ist, da die @Polizei_HAL lieber einen Nazi geschützt hat als 1000ende Queere Menschen und deren Unterstützer*innen! Unfassbar wie man* immer noch behandelt wird! Wir kämpfen weiter! pic.twitter.com/67TJJn7ziE Marcel Dörrer (@marcelinhalle) September 11, 2022 Twitter / marcelinhalle

Am Montag wurde bekannt, dass zwei offenbar aus "Montagsdemonstrationen" bekannte Männer ein großes Regenbogenherz auf dem Marktplatz demoliert hatten und anzuzünden versuchten. Der Staatsschutz ermittele gegen zwei vor Ort festgenommene Männer.



Queerfeindliche rechtsextreme Aktionen auch in Thüringen und NRW

Für den Samstag eine Woche vor dem CSD in Halle hatten Rechtsextreme eine Kundgebung zeitgleich zum ersten Pride im thüringischen Gotha angemeldet (queer.de berichtete). Die letztlich aufgetauchte kleine Gruppe von rund 20 Neonazis, darunter Vermummte mit einem Plakat "Familie und Tradition bewahren" und "Mutter, Vater Kind – Alles andere ist Fasching", wurden von der Polizei auf Abstand gehalten. Am Pride nahmen letztlich über 700 Menschen friedlich teil.



Am gleichen Wochenende hatten rechtsextreme Aktivisten der Kleinstpartei "Der III. Weg" einen "Tag der Heimattreue" in Hilchenbach abgehalten – in der Stadt im Kreis Siegen-Wittgenstein in NRW eröffnete "Der dritte Weg" kürzlich ein Bürgerbüro. Bei einer Aktion schrieben die Neonazis Begriffe wie "Genderwahn", "Vielfalt" und "Homo-Ehe" auf die Stufen des Rathauses, um sie dann mit einer Regenbogenflagge als Wischmob wegzuwischen. Die Neonazis hatten in den letzten Jahren Prides unter anderem in Olpe, Siegen und Erfurt mit teils volksverhetzenden Gegenkundgebungen, Aktionen und Flyern gestört. (nb)