Dragqueens Bambi Mercury und Envy Peru gewinnen Fernsehpreis

Bambi Mercury (li.) und Envy Peru nehmen ihre Preise entgegen, während hinter ihnen Kostüme von "The Masked Singer" gezeigt werden (Bild: Screenshot ZDF)

Heute, 10:21h, noch kein Kommentar

Bambi Mercury und Envy Peru sind am Dienstag bei einer Show im Köln-Ehrenfeld mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" für ihre Leistungen in der RTL-Show "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" ausgezeichnet worden. In der sogenannten "Nacht der Kreativen", in der die eher technischen Preise verliehen werden, konnte das Duo Konkurrenten, die für "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) und "99 – Eine:r schlägt sie alle" (Sat.1) nominiert worden waren, auf die Plätze verweisen.



In ihrer Dankesrede erklärte Mercury: "In einer Zeit, in der Rassismus und Queerfeindlichkeit wieder sehr groß ist, finde ich es sehr mutig von RTL, uns die Bühne zu geben, einen diversen Cast zusammenzustellen und Drag in den Mainstream zu bringen", so die 35-jährige Teilnehmerin der Castingshow "Queen of Drags". "Das Allerschönste an dieser Show ist die Diversity, die wir zeigen konnten. Und dass Mickie Krause endlich vernünftige Haare tragen kann" (der Schlagersänger war ein Promi-Kandidat in der Show).



Envy Peru erklärte im Anschluss auf Englisch: "Unsere Community wird derzeit vermehrt angegriffen. Daher ist es uns wichtig, Sichtbarkeit in den Mainstream-Medien zu zeigen. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit, denn das bedeutet Akzeptanz." Danach widmete sie den Preis an junge queere Menschen und versicherte: "Es wird besser!"

Auszeichnungen für "Eldorado KaDeWe"

In der ersten Nacht am erfolgreichsten waren die Sky-Serie "Der Pass" und die unter anderem von einer queeren Liebesgeschichte handelnde ARD-Serie "Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit", die jeweils zwei Auszeichnungen erhielten. "Eldorado KaDeWe" wurde mit den Preisen für die beste Ausstattung (Petra Albert) und die beste Musik (Inga Humpe, Tommi Eckart, Matthias Petsche) geehrt. Außerdem erhielten Katharina Schiele und Lukas Stratmann den Preis für "Beste Kamera Info/Dokumentation" für den NDR-Mehrteiler "Kevin Kühnert und die SPD", in dem sie den offen schwulen Generalsekretär der SPD begleiten.



Die Preise in den Hauptkategorien werden dann am Mittwoch vergeben. Die Vergabe wird zeitversetzt um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt, Moderatorin wird Barbara Schöneberger sein. Nominiert sind unter anderem "Viva la Diva" als beste Unterhaltungsshow, "Becoming Charlie" als beste Dramaserie und "Wie Gott uns schuf – Coming-out in der katholischen Kirche" als beste Dokumentation (queer.de berichtete). Insgesamt wird der Fernsehpreis in 19 weiteren Kategorien verliehen.



Die "Nacht der Kreativen" war kein großer Quotenhit – auch weil die Aufzeichnung der Show vom ZDF erst um 0.50 Uhr ausgestrahlt worden war. Insgesamt schalteten 170.000 Menschen ein, was einem Marktanteil von 4,7 Prozent entspricht. Eine kurzfristig von 3sat ins Programm genommene frühere Ausstrahlung erreichte ab 22.25 Uhr 80.000 Zusehende und 0,6 Prozent Marktanteil.



Vergeben wird der Deutsche Fernsehpreis seit 1999. Damit sollen hervorragende Leistungen für das Fernsehen gewürdigt werden. Gestiftet wird die Auszeichnung von ARD, ZDF, RTL, Sat.1 sowie der Deutschen Telekom. Über die Nominierungen und Preisträger entscheidet eine unabhängige Jury. (dk)