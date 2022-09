Zweite Litfest-Anthologie veröffentlicht

Das Buch ist als E-Book, Taschenbuch und gebunden erschienen (Bild: Litfest homochrom)

Die Anthologie des zweiten Literaturevents Litfest homochrom in Köln ist ab sofort im Buchhandel erhältlich: "Queeres entdecken 2022 – Kurzgeschichten, Erzählungen und Romanauszüge vom 2. Litfest homochrom" (Amazon-Affiliate-Link ) war vom gemeinnützigen Festivalverein homochrom e.V. im Selbstverlag über Tredition veröffentlicht worden. Herausgeber ist Litfest-Leiter Martin Wolkner. Der hübsch gestaltete Sammelband ist überall im Buchhandel bestellbar und kostet 2,99 Euro als E-Book, 13,99 Euro als Taschenbuch und 19,99 Euro als gebundene Ausgabe.



Die 386 Seiten sind prall gefüllt mit 25 deutschsprachigen LGBTI-Texten, die zum zweiten Litfest homochrom eingeladen worden waren, das im Juli in Köln stattfand (queer.de berichtete). Lesungen plus Gespräche nun als Videos im Youtube-Kanal von homochrom abrufbar.

Bereits aus dem ersten Litfest homochrom ist ein Buch hervorgegangen: Die Anthologie "Queeres entdecken – Kurzgeschichten, Romanauszüge, Monologe und andere Texte vom Litfest homochrom" (Amazon-Affiliate-Link ) ist bereits im Februar erschienen.

homochrom war 2009 ursprünglich als Filmfestival entstanden und war in den Zehnerjahren eine wichtige queere Konstante der Filmkultur in Nordrhein-Westfalen mit einer monatlichen Filmreihe in sechs der größten Rhein-Ruhr-Städte sowie dem jährlichen Filmfest homochrom in Köln und Dortmund. Dort wurden viele Deutschlandpremieren gezeigt. Das zweitgrößte queere Filmfestival Deutschlands hatte zudem das Zeitzeug*innen-Projekt "Couchgespräche" ins Leben gerufen. Ende 2018 stellte homochrom aber wegen mangelnder Förderung den Betrieb ein (queer.de berichtete). (cw)