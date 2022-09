Riccardo Simonetti sucht Deutschlands größten Make-up-Star

Heute, 10:54h, noch kein Kommentar

Wer ist Deutschlands größtes Make-up-Talent? In der neuen ZDFneo-Show "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star" mit Moderator Riccardo Simonetti treten zehn Make-up-Artist*innen gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen. Wer überzeugt die Jury am meisten? Simonetti begleitet dabei die aufstrebenden Talente auf eine intensive Reise in die Welt der Make-up-Kunst und erfährt in Gesprächen viel über die Persönlichkeiten der Teilnehmenden und deren Lebensgeschichten.



Die erste Folge der Sendung ist am Donnerstag (22. September) um 20.15 Uhr zu sehen. In den sieben Wochen drauf wird je eine neue Folge der neuen Show in ZDFneo gezeigt. Die Epiosden sind im Anschluss auch in der ZDFmediathek abrufbar.



Acht Folgen lang stellen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Aufgaben ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis – vor Ort bei Fashionshows, am Set von Video-Drehs und im Studio. Eine hochkarätig besetzte Jury bewertet die Kreationen und Verwandlungen der Make-up-Artists. Dabei werden die zwei festen Jury-Mitglieder Loni Baur und Armin Morbach in jeder Woche durch einen Gast-Juror oder eine Gast-Jurorin ergänzt. Die beiden Make-up-Artist*innen, die am wenigsten begeistern konnten, müssen im "Face Off" gegeneinander antreten.

Preisgeld und Vertrag locken

In der Final-Show müssen sich schließlich die besten Drei miteinander messen. Wer gewinnt, erhält den Preis von 20.000 Euro sowie einen Vertrag mit einer Make-up-Agentur.



Moderator Simonetti, der sich mit dem Titel LGBTI-Sonderbotschafter des EU-Parlaments schmückt, ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann im deutschen TV: So kündigte der WDR kürzlich eine Personalityshow mit dem 29-Jährigen an (queer.de berichtete). Zudem ist er im "Notruf Hafenkante" als Notarzt Dr. Donald Rösler zu sehen (queer.de berichtete).



"Glow Up" ist Teil des Show-Donnerstags bei ZDFneo: Ebenfalls am 22. September startet um 22.15 Uhr die Late-Night-Show "Studio Schmitt" mit zwölf neuen Folgen. In der ersten Folge nach der Sommerpause begrüßt Moderator und Podcaster Tommi Schmitt Fernsehlegende Kai Pflaume. Weitere Gäste wie Joko Winterscheidt, Caren Miosga, Riccardo Simonetti und Giovanni Zarrella haben bereits zugesagt. (pm/cw)