Jochen Schropp moderiert ab November "Promi Big Brother"-Jubiläumsstaffel

Jochen Schropp und Marlene Lufen werden erneut Promis quälen (Bild: SAT.1 / Christoph Köstlin)

Heute, 12:12h, noch kein Kommentar

Für die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" hat sich Sat.1 eine Überraschung ausgedacht: Erstmals wird die von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderierte Show im Winter ausgestrahlt. Die zehnte Staffel startet am 18. November, wie der Sender am Mittwoch verkündet hat.



Welche Promis einziehen werden, hat Sat.1 noch nicht bekannt gegeben. Der Sender verspricht jedoch "zahlreiche prominente Stars und Sternchen (…) aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens". Sie werden sich wie gewohnt 24 Stunden per Kamera von Big Brother beobachten lassen und sich täglichen Herausforderungen stellen. Wer die Show als letzter und damit als Siegerin oder Sieger verlässt, gewinnt 100.000 Euro.

"Mit 'Promi Big Brother' hat Sat.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits – und das erstmals im Winter. Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft", wird Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann in der Mitteilung zitiert.



Ursprünglich war die in den Niederlanden entwickelte Realityshow "Big Brother" im Jahr 2000 auf RTLzwei gestartet, damals noch ohne Promis, sondern mit Menschen von Nebenan. Nachdem RTLzwei die letzte Staffel 2011 ausgestrahlt hatte, übernahm Sat.1 das Format – und zeigte im Herbst 2013 die erste Promiversion. Jochen Schropp (43) moderiert die Show seit der zweiten Staffel 2014 – er outete sich 2018 als schwul. Schropp wird dieses Jahr erneut an der Seite von Marlene Lufen (51) live aus Köln durch die Show führen. Das Moderationsduo der Anschlusssendung "Promi Big Brother – Die Late Night Show" besteht erneut aus Melissa Khalaj (33) und Jochen Bendel (54), der sich bereits 2014 als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete).



Die Shows sind ab 18. November täglich live sowohl in Sat.1 als auch auf Joyn zu sehen. (spot)