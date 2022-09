Diese 21 Singles sind hinter dem neuen Prince Charming her

Heute, 13:05h,

Bereits im Juni gab RTL bekannt, dass der 33-Jährige Fabian Fuchs aus Berlin der neue Prince Charming der gleichnamigen Datingserie ist (queer.de berichtete). Am Mittwoch wurde nun auch enthüllt, aus welchen 21 Singles er sich auf Rhodos den Mann fürs Leben aussuchen kann.



Fabian hat demnach die Auswahl aus Kandidaten zwischen 22 und 34 Jahren. Die meisten kommen aus Deutschland, es gibt aber auch Bewerber aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Die balzenden Männer haben sehr unterschiedliche Jobs: Vom Fertigungstechniker über den Game Designer zum Yoga-Trainer ist alles vertreten.



Die vierte Staffel der Dating-Show startet am 29. September im Streamingportal RTL+. Wöchentlich wird danach jeweils donnerstags eine weitere der zehn Folgen freigeschaltet. Bereits am 22. September ist ein Sneak Peak mit den ersten Folgen bei RTL+ abrufbar.

Fabian sucht Humor und Leichtigkeit

Nach welchem Mann sucht Fabian? "Bei Männern ist mir eine sympathische Ausstrahlung und Optimismus wichtig. Wer Humor und etwas Leichtigkeit einbringt, kann schon gut bei mir punkten", umschreibt er seine Vorlieben. "Ich finde es auch sehr sexy, wenn mich Männer auf eine bestimmte Art inspirieren und ich von ihnen etwas lernen kann. Sportlichkeit für gemeinsame Aktivitäten ist auch ein großes Plus." Schwierig würde er hingegen Männer finden, "die sich verstellen, um eine gewisse Rolle auszuführen". Authentizität sei ihm sehr wichtig. "Arroganz und Ungepflegtheit sind für mich ein großer Abturner. Was auch gar nicht geht ist wenn Männer nur motzen und Drama machen – das Leben ist schon kompliziert genug", so Fabian.



In neun Folgen "Prince Charming" kommt der Berliner wie in den drei Staffeln zuvor bei romantischen Einzeldates und actiongeladenen Gruppendates den Singlemännern näher – und muss am Ende jeder Folge entscheiden, wer in der "Gentlemen-Night" die Show verlassen und seine Krawatte abgeben soll. Dabei stellen sich die altbekannten Fragen: Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Wie attraktiv finden sich die Männer untereinander? Welche zwei Auserwählten schaffen es bis in die Finalshow, und welcher Mann oder welche Männer müssen bereits am ersten Abend die Villa auf Rhodos verlassen?



Erst Mitte August ist die zweite Staffel des lesbischen Ablegers "Princess Charming" zu Ende gegangen (queer.de berichtete). (cw)