Spezi als nichtbinär geoutet

Wenn bei der Spezi-Zentrale in Augsburg das Telefon klingelt, sei jedes Jahr mindestens einmal eine Radiostation dran, die wissen möchte, wie echte Spezi-Fans ihre Erfrischungslimonade nennen: Heißt es der, die oder das Spezi? Die Antwort des Brauhauses Riegele ist meist: Die Region bestimmt das verwendete Pronomen. So sprächen die Augsburger*innen seit jeher von "das Spezi". Weiter südlich wird oft "der Spezi" gesagt, aber auch die Anlehnung an Limonade, also "die Spezi" findet Fans.



In einem Werbespot macht sich die Firma nun die dreifachen Pronomen zunutze: Sie wählte die nichtbinäre Person Fraence (32) aus Köln als Werbegesicht für den Cola-Orangen-Getränkemix aus. Fraence positioniert sich im neuen Spezi-Spot schon aus persönlichen Gründen ganz deutlich: "Ist doch egal, ob es der, die oder das Spezi heißt, Hauptsache es ist das Original!". "Und schon stecken wir mittendrin in der sogenannten 'Genderdebatte'", kommentierte die bayerisch-schwäbische Firma diese Aussage in einer Pressemitteilung trocken.



Jeder soll selber entscheiden



"Für Spezi Original wird es in Augsburg weiterhin 'Das' Spezi heißen. Aber das sollte doch zukünftig bitteschön jeder selbst entscheiden", erklärte Geschäftsführer Sebastian Priller zu den Pronomen-Streit. "Ob es das, der oder die Spezi heißt, macht für uns ja doch keinen Unterschied. Uns ist natürlich nur wichtig, dass wir das Original sind", so Priller mit Blick auf Produkte à la Schwip Schwap und Mezzo Mix, deren Absatz viel höher ist als der von Spezi. "Und wer das Original haben möchte, der trinkt auch das Original – und so sollte es doch auch im Alltag sein: Jede Person sollte so leben dürfen, wie er ist. Da wollen wir auch niemanden verdrehen, sondern das Original einfach bleiben lassen." Der Brauerei-Inhaber bekenne sich damit zu einem der "sieben Werte der freien Brauer", die er selbst mitentwickelt hat: Vielfalt.



Allerdings ist selbst der eigenen Staatsregierung eine derartige Vielfalt ein Dorn im Auge: Erst vor wenigen Wochen warnte die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf vor einer "Trans-Mode" und bezeichnete die Anerkennung von geschlechtlichen Minderheiten mit dem Selbstbestimmungsgesetz als "Ideologie" (queer.de berichtete). (dk)