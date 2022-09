"Love is King" ab Oktober in der ProSieben-Primetime

Olivia Jones ist bei "Love is King" die Queen im Schloss (Bild: Joyn / ProSieben / Benjamin Kis)

Die erste Folge der Datingshow "Love is King" wird am 6. Oktober (Donnerstag) ab 20.15 Uhr bei ProSieben gezeigt. Wie die ProSiebenSat.1-Sendergruppe bekannt gab, wird danach immer donnerstags zur Hauptsendezeit eine neue Folge auf dem "The Voice of Germany"-Sendeplatz laufen. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden – damit wird die Sendung noch vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu Ende gehen.

Ihre Premiere hatte die Reality-Serie mit Olivia Jones im Streamingportal Joyn gefeiert. Die erste Folge ist für alle (mit Werbung) erhältlich, ab Folge zwei dürfen nur noch Abonnent*innen des kostenpflichtigen Dienstes Joyn Plus+ die Sendung streamen.



Die Kandidaten der ersten Staffel sind ganz heiß auf Dates (Bild: Joyn / ProSieben / Nadine Rupp)

Bei "Love is King" handelt es sich um eine Datingshow, die in einem bayerischen Schloss gedreht wurde. Dabei wird das Leben am Hof von Anfang des 19. Jahrhunderts nachgeahmt – es gibt also extravagante Ballabende, pompöser Gewänder und altmodischen Gepflogenheiten. Das Branchenmagazin DWDL schrieb, in der Show gehe es um "Slow-Dating" – damit sei sie quasi "das Gegenstück zur RTLzwei-Kuppelei 'Love Island', wo sich Pärchen in besonders rascher Zeitfolge ver- und entcouplen". Ein Lob ging an die "herrlich agierende Olivia Jones als strenge und doch herzliche Queen im Schloss".

Erst vor kurzem war Olivia Jones bereits als Leiterin einer anderen Realityshow auf ProSieben zu sehen: Bei "Das große Promi-Büßen" nahm die Dragqueen einigen Reality-"Stars" die Beichte ab. (dk)