Angriff beim CSD: Polizei Lübeck sucht Frau im Einhornkostüm

Heute, 07:01h, noch kein Kommentar

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Rande des CSD Lübeck zu einer gefährlichen Körperverletzung. Am Freitag teilte die Polizei der Hansestadt mit, dass eine 27-jährige Lübeckerin am 20. August in der Innenstadt zunächst angerempelt wurde und daraufhin zu Boden fiel. Anschließend wurde sie von mehreren Personen aus einer Gruppe heraus angegriffen, wobei ihr Kopf mehrfach auf das Kopfsteinpflaster geschlagen wurde.



Da die Täter*innen bislang nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung beitragen können. Hierzu wurde auch ein Hinweisportal eingerichtet.

Der Hintergrund des Angriffs ist unklar

Am CSD-Samstag war die 27-Jährige gegen 22.10 Uhr zusammen mit einer Bekannten im Bereich der Rathausarkaden zwischen der Breiten Straße und dem Markt unterwegs, als sie dort auf eine Gruppe von etwa sechs Personen – laut Polizei "bestehend aus Männern und Frauen" – traf. Die Lübeckerin wurde von einer unbekannten Person aus dieser Gruppe angerempelt und fiel anschließend bäuchlings auf den Boden. Dort liegend wurde sie von einer Frau aus der genannten Gruppe attackiert. Diese schlug den Kopf der 27-Jährigen mehrfach gegen das Kopfsteinpflaster. Außerdem sollen auch andere Personen aus der Gruppe die am Boden liegende Frau geschlagen und getreten haben. Durch die Angriffe wurde die Lübeckerin leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht.



Zur Beschreibung der Täter*innen ist lediglich bekannt, dass die angreifende Frau blonde Haare hatte und dass sich in der Gruppe außerdem eine weitere Frau in einem auffälligen Einhornkostüm befand. Zu den möglichen Motiven des Angriffs machte die Polizei keine Angaben.

Polizei setzt Videos und Fotos von CSD-Besucher*innen

Das 1. Polizeirevier Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nun Zeug*innen der Tat. Insbesondere die Personen aus der beschriebenen Gruppe werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (0451) 131-6145 oder per E-Mail an zu melden.



Zur Aufklärung der Tat wurde außerdem ein Hinweisportal eingerichtet, bei dem auch Fotos, Videos und andere Dateien hochgeladen werden können. Da sich die Tat am Abend des CSD ereignete, liegen möglicherweise Videos oder Fotos von Besucher*innen der Demonstration oder anderen Passant*innen vor, auf denen die gesuchte Personengruppe mit der Frau im Einhornkostüm erkennbar ist. Beim Hinweisportal ist als Ereignis "Gewalttat während des CSD 2022 in Lübeck" auszuwählen. Hinweise können dort auch anonym hochgeladen werden. (cw/pm)