Kann man als Dragqueen in Berlin sicher U-Bahn fahren?

Von Phil Hollister

Anlässlich des fünften Geburtstags von "Brunos" in der Maaßenstraße konnte ich mit den beiden Berliner Dragqueens Jurassica Parka und Margot Schlönzke über Drag-Entertaiment, Männer, U-Bahn-Fahren im Fummel, Nachwuchs in der Drag-Szene und vieles mehr sprechen.



Jurassica Parka und Margot Schlönzke begeistern seit Jahren das Publikum als Moderatorinnen, Entertainerinnen und Youtuberinnen. Jurassica ist Autorin, Werbegesicht und spielt seit 2014 im Kreuzberger BKA-Theater ihre Late-Night-Show "Paillette geht immer". Außerdem veranstaltet sie im SchwuZ ihre Partyreihe "Popkicker by Jurassica Parka", die monatlich über 1.200 Gäste begrüßt und eine der größten queeren Partys Berlins ist.



Margots erste offizielle Gehversuche in Stöckeln waren Anfang der 1990er Jahre. Ursprünglich durch die klassische Travestie inspiriert, wandelte sich Margot um die Jahrtausendwende zur Polit-Tunte und war mit ihren TunSi-Kolleg*innen im Dienste der Tuntensicherheit aktiv. Seit 2020 betreiben Jurassica Parka und Margot Schlönzke den Podcast "Parka und Schlönzke".



Das beide ein eingespieltes Team sind beweisen sie auch in ihren zahlreichen Videos der Reihe "Home Shopping Brunos":