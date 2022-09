Angriff auf trans Frau: Mutmaßlicher Haupttäter identifiziert

Fahndungserfolg für die Bremer Polizei (Bild: fsHH / pixabay

Heute, 12:10h,

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat am Montag bekannt gegeben, dass die Polizei den Hauptverdächtigen in einem brutalen Angriff auf eine trans Frau identifiziert habe. Wie das Radio-Bremen-Magazin "buten un binnen" berichtet, handle es sich dabei um einen 13-jährigen Jungen. Da die Strafmündigkeit in Deutschland erst mit 14 Jahren beginnt, ist das Kind nicht schuldfähig. Die zuständige Behörde für den Schläger ist daher das Jugendamt. Die ermittelnden Beamt*innen hatten ihn mit Hilfe von Chat-Protokollen auf dem Handy überführt.



Die #Staatsanwaltschaft bestätigte buten un binnen, dass es sich um einen 13-Jährigen handelt. Ihm wird vorgeworfen, dass er der Frau mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen hat. Wegen seines Alters ist er nicht schuldfähig. #Blaulicht https://t.co/HuYB9CzbqA buten un binnen (@butenunbinnen) September 20, 2022 Twitter / butenunbinnen

Der 13-Jährige hatte als Teil einer Gruppe junger Personen am 3. September in einer Straßenbahn eine 57 Jahre alte trans Frau zunächst transphob beleidigt. Anschließend schlug der Junge der Frau offenbar mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht. Seine Begleiter feuerten den Angreifer laut Polizei dabei lautstark an. Die 57-Jährige musste mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden (queer.de berichtete). Die Attacke ereignete sich am Tag des Trans*Inter*Dyke*-Marches in Bremen.



Nur eine Woche zuvor war trans Mann Malte C. beim CSD Münster offenbar aus transfeindlichen Gründen angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden (queer.de berichtete). Der 25-Jährige starb sechs Tage nach der Attacke im Krankenhaus (queer.de berichtete).

Mehrere mutmaßliche Mittäter identifiziert

Bereits vergangene Woche hatte die Bremer Polizei bei einem Einsatz vier Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren gestellt, die am Angriff auf die trans Frau dabei gewesen sein sollen. Sie waren zuvor anhand von Videoaufnahmen aus der Straßenbahn behördenintern gesucht worden (queer.de berichtete).



Die Ermittlungen der Polizei dauern an, um weitere Beteiligte an der Tat zu identifizieren. Die Beamt*innen vermuten, dass einige Mitglieder der Jugendgruppe über 14 Jahre alt und damit bedingt strafmündig sind. (dk)