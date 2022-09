Erste nichtbinäre Person im SNL-Ensemble

Heute, 13:24h, noch kein Kommentar

Die amerikanische Kultsendung "Saturday Night Live" hat bekanntgeben, dass erstmals eine nichtbinäre Person zum Ensemble der Sketchsendung gehören wird: In der am 1. Oktober beginnenden 48. Staffel wird auch Stand-up-Komiker*in Molly Kearney auftreten. Kearney stammt ursprünglich aus Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) und lebte zuletzt in Los Angeles. Insgesamt wird es vier Neuzugänge im insgesamt 18 Mitglieder zählenden Cast geben, dazu zählt auch Devon Walker, der an den Drehbüchern von "Big Mouth" mitarbeitete.



Welcome to the cast, Marcello Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow, and Devon Walker! pic.twitter.com/wWm0VhGziw Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) September 15, 2022 Twitter / nbcsnl

Kearney nutzt die geschlechtsneutralen Personalpronomen "they/them", für die es im Deutschen keine allgemein akzeptierte Entsprechung gibt. Auf der eigenen Instagram-Seite schrieb Kearney in Großbuchstaben: "Meatbrick [ihr Spitzname] zieht nach New York!!!!"



Zuvor war Kearney unter anderem in der Amazon-Prime-Serie "A League of Their Own" zu sehen, in der es um ein amerikanisches Frauen-Baseballteam geht, das während des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde. Die unter queeren Fans populäre Serie basiert auf einem Spielfilm aus dem Jahr 1992, bei dem unter anderem Tom Hanks, Madonna und Rosie O'Donnell mitspielten.



Stand-up-Auftritt von Molly Kearney

Zum Cast von SNL gehörte bis zur letzten Staffel auch die lesbische Komikerin Kate McKinnon, die insgesamt elf Staffeln dabei war. Sie spielte in den letzten Jahren auch in Filmen wie "Ghostbusters", "Girls' Night Out", "Yesterday" oder "Bombshell – Das Ende des Schweigens" mit. Bei SNL imitierte sie viele Prominente, darunter Hillary Clinton und eine ausgesprochen fröhliche Version von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Seit 2019 ist auch Komiker Bowen Yang bei SNL dabei – er war der erste asiatisch-amerikansiche Schwule in der Sendung. Yang spielt in vielen Sketchen schwule Figuren – oder auch absurde Charaktere wie den Eisberg, der die Titanic zum Sinken brachte.

"Saturday Night Live" läuft seit 1975 am Samstag im Abendprogramm von NBC. Zum Ensemble der inzwischen mehr als 900 Folgen umfassenden Serie gehörten auch viele Komiker*innen, die später zu Stars wurden – darunter Chevy Chase, Billy Crystal, Robert Downey Jr., Will Ferrell, Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy, Andy Samberg, Ben Stiller oder Kristen Wiig.

Eine deutsche Version der Show lief von 1993 bis 1998 unter dem Titel "RTL Samstag Nacht" mit Komiker*innen wie Wigald Boning, Esther Schweins und Olli Dittrich. Am 15. Oktober wird RTL die einmalige Show "RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen" zeigen, die bereits im August in den TV-Studios in Köln-Mülheim aufgezeichnet worden war.



Anders als die deutsche Show wurde die US-Version stets live gezeigt, was zu einigen Skandalen führte – etwa als die irische Sängerin Sinead O'Connor 1992 ein Bild von Papst Johannes Paul II. vor laufenden Kameras zerriss. Sie wurde daraufhin nie mehr zu einem SNL-Gastauftritt eingeladen. (dk)