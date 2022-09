Bundesregierung will queere Asylsuchende künftig besser schützen

Das Bamf soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig queere Menschen nicht mehr so leicht abschieben dürfen (Bild: geralt / pixabay

Heute, 14:26h,

Die Bundesregierung will Menschen besser schützen, die wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität nach Deutschland gekommen sind. Ab kommendem Monat solle das Flüchtlingsbundesamt (Bamf) bei der Bearbeitung von Asylanträgen queerer Menschen nicht mehr die so genannte "Verhaltensprognose" berücksichtigen, deren Ergebnis sich bislang negativ auf die Asylentscheidung auswirken konnte – dies berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Eine entsprechende Dienstanweisung werde derzeit im Bamf umgesetzt.



Die Bundesregierung wolle so klarstellen, dass queere Schutzsuchende in keinem Fall auf ein "diskretes Leben im Herkunftsland" verwiesen werden dürfen – und dass dann ein Asylantrag mit der Begründung abgelehnt wird, ihnen drohe im Herkunftsland wegen dieses diskreten Verhaltens keine Gefahr, heißt es in dem Bericht. Das Bundesamt solle im Asylverfahren künftig immer davon ausgehen, dass der Mensch seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität im Herkunftsland "offen auslebt".



Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Geflüchtete müssen im Asylverfahren glaubhaft machen, dass sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in ihrer Heimat verfolgt werden. Beim Bundesamt durchlaufen Schutzsuchende eine zweistufige Prüfung, in der das Bamf auch überprüft, wie sich Geflüchtete bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland "verhalten".

Diese so genannte "Verhaltensprognose" soll laut der neuen Dienstanweisung für queere Geflüchtete gestrichen werden. "Es darf keine Prognose dahingehend erfolgen, wie wichtig dem Antragsteller seine sexuelle Orientierung und/oder geschlechtliche Identität ist und ob die entsprechende Lebensweise für den Antragsteller unverzichtbarer Teil seiner persönlichen Identität ist", zitieren die Funke-Zeitungen aus der neuen Dienstanweisung.



Queere Aktivist*innen hatten immer wieder das Bamf wegen des "Diskretionsgebots" kritisiert, darunter auch die LGBTI-Organisationen der drei Ampel-Parteien (queer.de berichtete). Dabei wiesen sie auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2013hin, das diese Praxis eigentlich untersagt. (AFP/dk)