RTLzwei zeigt britische Folgen von "Naked Attraction"

RTLzwei wird ab dem 10. Oktober fünf noch nicht im deutschen Fernsehen gezeigte Folgen von "Naked Attraction" ausstrahlen. Jeden Montag gibt es um 22.15 Uhr mehr nackte Tatsachen.



Dabei handelt es sich aber nicht um neue Folgen der von 2017 bis 2020 gezeigten RTLzwei-Serie mit Moderatorin Milka Loff Fernandes, sondern um eine durch Synchronisation oder Voice-over eingedeutschte Fassung der Originalversion aus dem britischen Fernsehen. Auf der Insel läuft die Sendung seit 2016 erfolgreich im öffentlich-rechtlichen Sender Channel 4, der unter anderem auch die hochgelobte schwule Serie "It's a Sin" in Auftrag gegeben hatte.



In den fünf Episoden sind jeweils zwei Personen auf der Suche nach dem perfekten Match und treffen auf sechs Kandidatinnen und Kandidaten. Zu den nach Liebe suchenden Singles gehört laut RTLzwei diese Staffel unter anderem auch die bisexuelle Mal. Auf Basis nackter Tatsachen will die Dessous-Designerin nun den Richtigen oder die Richtige für sich finden. Bei Channel 4 lief diese Folge bereits 2016.



Mal (li.) gesteht Moderatorin Anna Richardson, dass sie noch nie mit einem schwarzen Mann im Bett gewesen sei (Bild: Screenshot Channel 4)

RTLzwei hatte insgesamt 16 eigenproduzierte Folgen der retro wirkende Show gezeigt. Das Prinzip, das in Deutschland und Großbritannien gleich ist, ist schnell erklärt: Singles können ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin anhand des Aussehens aussuchen. Ein Single schaut dabei sechs nackige Objekte der Begierde an – erst nur den Unterkörper, dann den Oberkörper, dann das Gesicht. In jeder Runde gibt der Single einem der Kandidat*innen einen Korb. Anschließend dürfen die Kandidat*innen auch reden und der Single darf sich ebenfalls textilfrei zeigen, bevor die Wahl auf das Herzblatt fällt. Das Paar geht dann auf ein Date. Während der Show starrt das Publikum gefühlt die Hälfte der Zeit auf männliche oder weibliche Intimzonen in Großaufnahme.

In den bislang gezeigten deutschen Folgen suchten auch eine lesbische Frau und ein schwuler Mann nach ihrer Traumpartnerin bzw. ihrem Traumpartner. In Folge 13 schaute sich außerdem ein polyamores Paar nach der Nummer Drei um.



Die britischen Folgen sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung im Streamingportal RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar. (dk)